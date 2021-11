Campeonatos de futebol de campo, malha e bocha agitam as praças esportivas da cidade neste sábado e domingo

publicado em 19/11/2021

Neste sábado e domingo o Ginásio Mário Covas e o Complexo Esportivo “Faies Habimorad” (Campo da Ferroviária) terão programações para todas as idades (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga segue com a agenda movimentada de realização de campeonatos para incentivar a prática esportiva na população. Neste sábado e domingo o Ginásio Mário Covas e o Complexo Esportivo “Faies Habimorad” (Campo da Ferroviária) terão programações para todas as idades.Às 14h, está marcado o início do Campeonato Municipal de Futebol de Campo “José Roberto de Carvalho Borges ‘Borjão’”. O Amador Livre terá jogos disputados nas tardes de sábados e domingos, no Campo da Ferroviária. Com 16 equipes inscritas, a primeira fase do campeonato terá jogos nos dias 20, 21, 27 e 28 de novembro, sendo a primeira partida sempre marcada para às 14h30 e a segunda para às 16h30. Serão premiados com troféus e medalhas as duas melhores equipes, o artilheiro e o goleiro menos vazado.Os confrontos do primeiro dia serão entre Fortalezza e Topping Forros; e Flamenguinho e Tamo Junto. No domingo, a bola rola ente Smoking e Brothers A na primeira partida; e Nacional contra Sampaio, na segunda partida.Para os amantes da bocha e da malha, a Secretaria de Esportes e Lazer também realiza neste sábado e domingo (20 e 21), o IV Campeonato Municipal de Bocha Individual "Zezo da Jóia" e o IV Campeonato Municipal de Malha Dupla “Alevindo Moraes Canuto”, nas canchas do Ginásio Mário Covas, com início agendado para 8 horas.A premiação da Bocha inclui troféu para os três primeiros lugares mais medalhas e da Malha terá troféu para os dois melhores colocados mais medalhas.Outro campeonato que já está em andamento é a Copa Municipal de Futsal "Edinho Watanabe", categoria livre acima de 16 anos. As disputas são realizadas no Ginásio Mário Covas e no Ginásio Jurandir José Lopes (antigo Nabuco), sempre nas noites de terça e quinta, com o primeiro jogo agendado para 20h e o segundo para 21h. Vinte equipes participam da competição.