Edição entra no túnel do tempo e faz uma viagem nostálgica pelo imaginário infantil; homenagem será a partir das 13h

publicado em 06/10/2021

O Cultura On-line desse final de semana entra no túnel do tempo e convida a todos a uma viagem pelo imaginário infantil e se divertirem como crianças (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

O Cultura On-line desse final de semana entra no túnel do tempo e convida a todos a uma viagem pelo imaginário infantil e se divertirem como crianças, porque é a edição especial em homenagem ao Dia das Crianças. No comando desse passeio nostálgico, Alice Maranho Antonieto vai apresentar performances de artistas convidados e também de projetos das Secretarias Municipais da Educação e Esportes.Apertem os cintos, porque o ponto de partida para o universo do teatro, dança, música e contação de história, que percorrerá as redes sociais da Prefeitura, será no sábado (09) a partir das 13h e o retorno, no domingo "pé de cachimbo" (10), também às 13h.A Cia. Gigio Produções Artísticas apresentará, na abertura das atrações do sábado, a peça "Tintino: O Palhaço que Viu Jesus", que é baseada numa obra de Chico Xavier e narra a trajetória de um palhaço que dedicou sua vida ao circo até sua velhice, sendo mandado embora por não ter mais serventia e acaba indo morar na rua até chegar ao céu.Em seguida, às 14h, o palco recebe duas atrações. Primeiramente entra em cena, o Ballet Municipal de Votuporanga, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que reexibirá "A Encantada Fábrica de Doces", através de coreografias, onde a doçura da bailarina e a leveza da dança, se misturam às gostosuras dos doces e guloseimas e, logo após, o Studio de Dança Mariana Maricato, encenará o espetáculo "Studio Park", com coreografias baseadas a partir de um mundo de fantasia existente dentro de um parque de diversões.Seguindo viagem no domingo, com início às 13h, será a vez de "Escambo", da Cia. 2 Atos, ser exibido ao público. O show, retrata por meio da linguagem do palhaço, a briga pelo espaço, seja ele físico, ideológico ou artístico e, nesta luta de sobrevivência após uma intensa disputa, os protagonistas descobrem que é possível dividir, compartilhar transmitindo a mensagem de que a união faz a força.Finalizando essa viagem marcada por lembranças e afetividades, a Almagêmea Escola e Boutique de Dança traz ao público dois espetáculos que têm tudo a ver com a infância de todo mundo, a começar por "Walt Disney", que vai reexibir coreografias inspiradas nesse mundo mágico de fantasia através de seus clássicos; "Era Uma Vez...", na sequência, encerra as apresentações, retratando em movimentos, ícones, personagens e histórias literárias.Fazendo uma pausa para reabastecer essa viagem afetiva, o combustível para dar continuidade serão apresentações especiais entre as atrações principais.No sábado, para homenagear a galerinha, Márcio Zarsi interpreta sua canção autoral "Juntos, você e eu"; em seguida, Isabela Carvalho e Thais Pestana, trazem o "Musicalização", um musical baseado nos poemas infantis da obra 'Arca de Noé' (Vinícius de Moraes), repleto de sons, ritmos, melodias e diferentes gêneros musicais, relembrando canções que marcaram a história da música popular brasileira. Domingo, o game over dessa jornada lúdica será com a contação da história "O Monstro das Cores", de autoria de Anna Llenas, narrada por Gigio Mantovani.