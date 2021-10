Governador em exercício também anunciou a liberação de recursos para a iluminação das bases da Polícia Militar Rodoviária na região

publicado em 30/10/2021

Convênio foiassinado na manhã deste sábado em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O governador em exercício do Estado de São Paulo, Carão Pignatari (PSDB) assinou na manhã deste sábado (30) o convênio da Atividade Delegada para a Polícia Militar Ambiental com a Prefeitura de Votuporanga. O convênio permite que policiais ambientais atuem todos os dias da semana em ações de fiscalizações da Prefeitura, em seus dias de folga. A medida visa contribuir para redução de crimes ambientais.

A solenidade ocorreu na base da Polícia Militar Ambiental de Votuporanga e contou com a presença do comandante do Policiamento Ambiental no Estado de São Paulo, Coronel Paulo Augusto Leite Motooka.

“Enquanto se discute a nível mundial as ações em cuidado com o meio ambiente, aqui em Votuporanga estamos adotando esse reforço em proteção da nossa natureza. A Polícia Militar sente-se honrada, nossos valorosos policiais que diuturnamente trabalham na proteção dos nossos cidadãos e do meio ambiente se sentem honrados com essa atitude”, disse o coronel.

O prefeito Jorge Seba (PSDBO por sua vez, afirmou que o convênio irá ajudar a reforçar a segurança do município. Ele agradeceu a parceria com o governador em exercício, Carlão Pignatari, que tem proporcionado conquistas como essas.



“Receber o governador em exercício, Carlão Pignatari, filho da nossa terra, com conquistas tão importantes como essa nos enche ainda mais de orgulho. Estamos falando de segurança, proteção às vidas e ao meio ambiente, isso não tem preço”, completou Seba.

No mesmo ato, Carlão também anunciou investimentos para a iluminação das bases da Polícia Militar Rodoviária de Votuporanga, Fernandópolis e Jales e reforçou o seu compromisso com a segurança pública do Estado.