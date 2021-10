O presidente da Associação, Carlos Ramalho Matta, comentou sobre os 75 anos da entidade e o que mais vem por aí neste ano

Na Cidade FM, o presidente da ACV, Carlos Matta, acompanhado do gerente Vanderlei de Souza, falou sobre as próximas campanhas (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA ACV (Associação Comercial de Votuporanga) comemorou, na segunda-feira (18), os 75 anos desde a sua fundação. Em entrevista exclusiva à rádio, o presidente da entidade (pelo segundo mandato), Carlos Ramalho Matta, acompanhado do gerente geral Vanderlei Junqueira de Souza, falou sobre o aniversário da ACV e o que mais vem por aí no cronograma de campanhas e promoções.Os 75 anos da entidade foram celebrados em meio ao clima favorável da economia em Votuporanga, com o avanço da vacinação e a queda no número de casos da pandemia, que trouxeram otimismo para o setor, com previsão de crescimento em empregos e reabertura de estabelecimentos.Em relação ao cronograma de campanhas e promoções, o presidente fez dois destaques: a Black Friday e o Natal.“A Black Friday são promoções isoladas e as lojas estão preparadas. Mas a nossa grande campanha é a do Natal. É a maior retomada de vendas do comércio. Então, a Associação Comercial, junto a sua diretoria e colaboradores, está preparando um final de ano diferenciado com um brinde fantástico: nós vamos sortear um carro 0km e vários vales-compra de R$ 500”, disse o presidente da ACV.Esses prêmios, segundo Matta, vão garantir um final de ano diferente para os sortudos. E isso faz parte do que, para ele, é a obrigação da entidade para com o município. “Essa é a nossa obrigação dentro da Associação Comercial: trazer para os nossos associados incentivos ao ramo comercial. É isso que a gente tem feito”, disse.O aniversário foi celebrado em meio a um cenário que, gradativamente, tem se tornado melhor para o setor do comércio no município. Essa melhora vem após uma série de desafios trazidos pela pandemia.“Foi um desafio para todo mundo. Pegamos um período único na história da humanidade. Não tínhamos nada no histórico para balizar e servir como referência. Foram desafios e estratégias, discutidos com a diretoria, para que a gente pudesse alavancar, estruturar e dar o suporte para toda a classe empresarial. E tivemos bons resultados com tudo isso”, contou o gerente geral da ACV, Vanderlei de Souza.Agora, o setor passa por uma melhora gradativa e lenta, mas que, para o presidente da entidade, é natural. “Está sendo uma retomada gradativa e lenta, porém natural, por tudo que a gente atravessou. Os empresários ainda estão muito assustados com tudo que aconteceu, então estão com medo investir e contratar expressivamente. Mas a gente enxerga o cenário como um cenário otimista e positivo”, explicou Matta.Já em relação ao que o presidente espera para os próximos anos da entidade, ele disse que um dos desafios será capacitar o empresariado a lidar com a alta do interesse pelo e-commerce – que é a venda de produtos e serviços pela internet – com a necessidade da existência de lojas físicas.“O e-commerce veio e é um meio de vendas muito forte, inclusive, salvou várias lojas na pandemia. Mas a gente sabe que muitas pessoas querem a loja física, tocar no que vão comprar e ver. Isso ainda é muito forte. Nosso maior desafio é trazer gestão para o empresário – porque hoje em dia sem gestão ninguém toca o seu negócio – e qualificação da mão de obra, porque o cliente tem que ser bem recebido e atendido”, disse Matta.Atualmente, a ACV conta com 11 funcionários e oferece mais de 15 serviços diretos aos 756 comerciantes associados.Entre os serviços oferecidos estão: soluções para análise de credito; ferramentas de divulgação; campanhas e promoções coletivas de vendas, cursos e palestras; seleção e recrutamento de pessoal; auditório para reuniões, treinamentos, palestras e workshops equipado com recursos audiovisuais; espaço coworking; centro de evento e lazer; certificação digital; assessoria jurídica; convênio Colégio Unifev e Coopevo Dinâmica e plano de saúde empresarial Sansaúde.A entidade também conta com um Banco de Currículos, em que recebe e os encaminha para empresas da cidade. Na entrevista, Carlos Matta disse que a entidade tem um projeto relacionado a esse banco que vai contar com parceria da Airvo (Associação Industrial da Região de Votuporanga).“Setembro teve um cenário de contratação muito bom e agora que começam as contratações temporárias. Foi um mês que nos balizou para bons horizontes. A gente prevê um final de ano diferente e muito bom. O mais importante é que precisamos de emprego. O cidadão empregado gera economia. Por isso estamos trabalhando tanto na geração de empregos”, disse o presidente da entidade.