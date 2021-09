O reservatório estava inativo no bairro Cidade Jardim e, por isso, foi reutilizado, segundo a autarquia

publicado em 27/09/2021

O reservatório tem capacidade para o armazenamento de 150 mil litros de água, volume capaz de atender toda a demanda do bairro industrial, segundo a autarquia (Foto: Saev Ambiental)

Da redação

A Saev Ambiental instalou um reservatório de água junto ao novo Sistema de Abastecimento no 7º Centro Empresarial “Maria dos Santos Facchini”, localizado perto de Simonsen.De acordo com a autarquia, o reservatório estava inativo no bairro Cidade Jardim, estava em bom estado de conservação e, por isso, foi reutilizado. Graças ao traslado e recuperação feitos pelas equipes da Saev, foi possível economizar cerca de R$ 100 mil.O reservatório tem capacidade para o armazenamento de 150 mil litros de água, volume capaz de atender toda a demanda do bairro industrial, segundo a autarquia.O chefe do Departamento de Engenharia da Saev Ambiental, Gabriel Alves Dias Ferreira, explicou que foi necessário projetar um sistema de captação adequado para a distribuição de água por todo o complexo.“Assim como nos nossos demais sistemas de abastecimento da cidade, a Saev está trabalhando no local para que tenhamos condições de captar, tratar, armazenar e distribuir a água”, disse.Toda a obra está sendo realizada por uma empresa terceirizada. A fiscalização é realizada pela Saev Ambiental e Prefeitura de Votuporanga.“Reaproveitamos o reservatório que estava desativado, e agora o reinstalamos no 7º Centro Empresarial. Essa reutilização gerou economia aos cofres públicos, garantindo mais investimentos em outros serviços necessários à qualidade de vida da população. Importante salientar que a Saev Ambiental e a Prefeitura estão oferecendo toda a estrutura necessária para que o recinto tenha um abastecimento de água de excelente qualidade, atendendo assim às necessidades dos empresários”, destacou o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali.As obras do 7º Centro Empresarial estão localizadas em uma área de 310 mil m². Para a construção de todo o complexo, a Prefeitura investiu quase R$ 2,7 milhões, adquiridos por meio de financiamento.