Apresentações serão de artistas convidados, contemplados pela Lei Aldir Blanc e pelo Projeto da Prefeitura "Juntos Pela Cultura"

publicado em 02/09/2021

A Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga terá o primeiro evento "Cultura On-line" do mês de setembro neste final de semana (Imagem: Reprodução/Prefeitura)

A Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga terá o primeiro evento "Cultura On-line" do mês de setembro neste final de semana sob o comando do ator João Teixeira. As apresentações, que serão de artistas convidados, contemplados com a Lei Aldir Blanc e também pelo Projeto "Juntos Pela Cultura", serão transmitidas pelo Facebook e YouTube da Prefeitura no sábado (4) e domingo (5) a partir das 13h.

Programação

No sábado, a primeira atração é "José Cássio Jaber – Trio", que apresentará canções nacionais, desde clássicos até contemporâneos, passando por gêneros como Samba, Tropicalismo, Brega, Afrobeats e Axé. O trio fará uma viagem pela diversidade da música brasileira e originalidade nas interpretações.

Em seguida, com início às 14h, os pianistas André Pignatari, Bruna Lima e Terezinha Bataglia irão apresentar o "3º Concerto a Dois Pianos: Mozart (parte 1)" com a participação de músicos convidados. As músicas do repertório serão interpretadas pelos pianistas em dois pianos de cauda.

No domingo, às 13h, a abertura é com o espetáculo do artista Fábio Henrique, que foi aprovado pelo Projeto "Juntos Pela Cultura", da Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga e intitulado "Brasuca". É um show musical de voz e violão com ritmos variados como Pop Rock Nacional, Reggae, Xote, MPB e Bossa Nova dos mais diversos compositores brasileiros, como Djavan, Zé Ramalho, Natiruts, Zeca Baleiro, Charlie Brown Jr., Cassia Eller, Nando Reis, Legião Urbana, Tim Maia, entre outros.

Encerrando, às 14h, os pianistas André Pignatari, Bruna Lima e Terezinha Bataglia retornam com o "3º Concerto a Dois Pianos: Mozart (parte 2)".