Evento é realizado pela Secretaria da Cultura e Turismo a partir das 13h no sábado e domingo

publicado em 26/08/2021

Cultura de rua no Cultura On-Line: é esse estilo de dança, com apresentações de artistas convidados (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Cultura de rua no Cultura On-Line. É esse estilo de dança, com apresentações de artistas convidados, que agitará o evento da Secretaria da Cultura e Turismo na última edição de agosto sob apresentação dos dançarinos Paulo Severino e Natália, a partir das 13h de sábado (28) e domingo (29).

A edição será transmitida pelas páginas da Prefeitura no Facebook e YouTube.

Programação

O renomado dançarino Ticko B.Boy vai dominar a programação de sábado. Com início às 13h, apresentará "Oficina de Danças Urbanas", mostrando as bases do estilo de dança de rua que servem de ferramentas entre som e movimentos a partir de performances interativas com os espectadores, inserindo-os na vibração da aula. Em seguida, a partir das 14h, o dançarino retorna em cena com o "Take Dance", que são vídeos demonstrativos sequenciais de coreografias, produzidos no Instagram do artista.

Na abertura da programação dominical às 13h, Vinicius Rocha apresenta a batalha de rima "Slam", uma competição de poesia falada que envolve muita criatividade e improviso. Os competidores devem estar sempre preparados a receber ou devolver uma rima inesperada ao som de batidas que conduzem e envolvem o público e dão ritmo à apresentação.

Às 14h, o grupo Urban Beats Brasil, composto por Le B.Boy, B.Boy Wesley e B.Boy Paçoca, fará uma tripla encenação. As atrações "Brisa Cultural UBC", "Existência 1 – Sexta-feira Dança" e "Combatentes" mostrarão o Hip Hop de forma educativa, democrática e social.

Intervalos

Entre as atrações principais, serão exibidas encenações especiais.

A dançarina e professora de dança urbana, balé clássico e contemporâneo, Naomi Ribeiro, apresentará "Coreografia: Paz, Amor e Grave".