publicado em 24/08/2021

Ana Paula Navarrete, mais conhecida como “Tia Paula” tomou posse ontem na Câmara e já apresentou indicações (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A vereadora Ana Paula Navarrete, mais conhecida como “Tia Paula” (PSB) tomou posse na segunda-feira (23) na Câmara Municipal de Votuporanga, no lugar de Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), que se licenciou do cargo por 30 dias para dar oportunidade a sua suplente. Após os trâmites burocráticos, a nova parlamentar apresentou em sua primeira sessão ordinária três indicações ao Poder Público cobrando soluções para problemas na cidade.

A primeira indicação trata de um pedido para uma área onde Ana Paula conhece bem. Como professora infantil, a vereadora conhece a necessidade das escolas e pediu para que a Prefeitura disponibilize um estagiário para cada ano da educação básica.

“Estou aqui para servir, para trabalhar e para fazer o melhor que posso dentro desse um mês. Quero dar vez e voz a educação que é a minha veia, por isso, trago hoje três indicações ao Executivo. Proponho que tenha um estagiário a cada ano inicial da educação básica e explico o motivo da minha experiência e vivência. O professor tem 20 ou mais alunos para ensinar e cuidar, imagina a situação onde uma criança chora, a outra morde e a outra precisa ir ao banheiro, enquanto a professora precisa ensinar. Esse convênio [de estágio] já existe com a Unifev, mas apenas para os alunos laudados e a minha proposta é de que ela seja estendida onde a criança mais necessita, pois quando a criança se sente acolhida e segura a sua aprendizagem melhora”, explicou Tia Paula.

As outras duas indicações estão relacionadas a melhorias em bairros. Para o Monte Verde ela pediu uma área de lazer, já que a única praça do bairro, segundo ela, não está bem conservada. Tia Paula também pediu a instalação de um playground em uma área verde na Rua Jurani Pereira da Silva, localizada no Jardim Noroeste, onde moradores estão improvisando brinquedos para as crianças.

“Tenho mais projetos e indicações para o decorrer do meu mandato e as portas do meu gabinete estão abertas. Começo esse mandato com a empolgação de uma criança e a maturidade e a força de uma professora”, finalizou.

