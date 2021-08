Operação foi realizada no último mês e consistiu em redesenhar o percurso da nascente que havia sido totalmente absorvida pelo solo

publicado em 20/08/2021

A ação consistiu em redesenhar o percurso da nascente que havia sido totalmente absorvida pelo solo (Foto: Saev Ambiental)

A Saev Ambiental realizou um trabalho de recuperação e preservação da nascente modelo do Córrego Boa Vista, localizada na Área de Preservação Permanente do bairro Monte Verde, em Votuporanga, no mês de julho.

O córrego vinha sofrendo com os impactos causados pela degradação ambiental natural, em decorrência da falta de chuvas deste período de estiagem, o que levou à desertificação do solo.

A ação consistiu em redesenhar o percurso da nascente que havia sido totalmente absorvida pelo solo.

“Diante do agravamento da crise hídrica, assegurar água para o consumo humano em condições adequadas torna-se um desafio cada vez maior. Além de contribuir com a sustentabilidade ambiental, a recuperação de nascentes é uma alternativa importante diante de um cenário tão crítico que o país vem enfrentando”, disse o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali.

A bióloga e chefe de Setor de Diagnósticos e Projetos Ambientais da Saev, Elizabeth Rodrigues Dias do Prado, explica que as nascentes são fontes de água que surgem em determinados locais da superfície do solo e são facilmente encontradas no meio rural.

“Elas correspondem ao local onde se inicia um curso de água (rio, córrego), seja grande ou pequeno. Os mananciais ou nascentes se formam quando o aquífero atinge a superfície e, consequentemente, a água armazenada no subsolo jorra (mina) na superfície do solo, abastecendo açudes e represas”, explicou.

Visitação

Desde a implantação da nascente modelo do Córrego Boa Vista, em 2012, o local serve como espaço para diversas atividades de educação ambiental. Antes da pandemia, em visita à nascente, os alunos das escolas municipais recebiam orientações sobre a necessidade de preservação dos mananciais e da mata ciliar, a importância da identificação das espécies arbóreas nativas e da destinação correta de resíduos orgânicos e descartáveis ao redor daquele espaço.