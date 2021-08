Para comemorar e celebrar, o dia será cheio de adorações e reza de terços, além da tradicional “Santa Missa”, às 20h

A Paróquia Bom Jesus das Paineiras realiza hoje uma programação especial para o dia do Padroeiro (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brEsta sexta-feira (6) é dia do padroeiro da Paróquia Bom Jesus das Paineiras, localizada no bairro Chácara Aviação. Para comemorar e celebrar, o dia será cheio de adorações e reza de terços, além da tradicional “Santa Missa”, às 20h, na Matriz Senhor Bom Jesus das Paineiras.De acordo com a programação, a adoração começa às 12h, para os fiéis com os terçosnas comunidades Bom Jesus e São José.A partir das 13h, haverá terço também nas comunidades Santo Antônio de Lisboa, Santa Rita de Cássia e São João Paulo II. Às 14h é a vez dos fiéis rezarem nas comunidades São Francisco de Assis, Nossa Senhora Aparecida e São Padre Pio.Já às 15h acontece a Novena do Senhor Bom Jesus das Paineiras. Às 16h retornam os terços na Nossa Senhora das Graças, Imaculado Coração de Maria e Santo Expedito. A partir das 17h os fiéis do São João Batista, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa e Santo Antônio – Monte Verde finalizam os terços.A Santa Missa será celebrada pelo Padre Márcio Tadeu,a partir das 20h e em entrevista ao A Cidade ele disse que será muito além da celebração e que tem o intuito de acolher por meio da oração e da palavra todos os fiéis.“É um dos dias mais importantes do ano, visto que quando se é eleita uma paróquia, a comunidade vive uma devoção por determinado santo ou pessoas da Santíssima Trindade. E tem naquela data anual um momento de reunião, de confraternização, de festa”, explicou.“Apesar desse tempo e toda a limitação que a gente tem no distanciamento social, nós queremos neste ano de 2021, já celebrando as vitórias que nós temos frente à pandemia com a vacinação, acolher mais pessoas nesse sentido de reunir, aqueles que estão conosco, rezar por aqueles que não podem e fazer essa experiência de partilha na palavra e na partilha do pão da Eucaristia”, finalizou o padre.O Padre Márcio Tadeu é sacerdote há quase 13 anos, foi ordenado na diocese de São José do Rio Preto. É membro do clero da diocese de Votuporanga, é também jornalista e radialista na rádio Canção Nova do Imaculado Coração de Maria. Apresentador da Rede Vida de Televisão, professor convidado da pós-graduação da Famerp e da Universidade Federal Fluminense, na área de bioética. Assessor de retiros no Brasil e em outros países, vigário e episcopal na Diocese de Votuporanga.