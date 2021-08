Candidatos foram aprovados para as vagas de enfermeiro, professor, agente fiscal e agente operacional

publicado em 03/08/2021

Candidatos aprovados para as vagas de enfermeiro, professor, agente fiscal e agente operacional foram convocados pela Prefeitura (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga publicou, no começo desta semana no Diário Oficial Eletrônico, a convocação dos candidatos que foram aprovados em concursos públicos e processos seletivos entre 2021 e 2017.

Os candidatos que foram aprovados nos processos seletivos para enfermeiro (02/2021) e professor (01/2019) devem ir à Secretaria Municipal da Administração amanhã, às 8h, com os documentos necessários.

Já os aprovados nos concursos para agente fiscal de posturas e agente operacional de máquinas pesadas (01/2017) e agente operacional de serviços gerais (03/2017) devem comparecer à Secretaria no dia 10, também com os documentos necessários.

A Secretaria Municipal da Administração fica na rua Pará, nº3227, na Chácara Aviação.

site da Prefeitura . Para acessá-los, é preciso acessar o site, clicas em “+ Serviços” (ao lado de “Serviços aos Cidadão”), “Concursos Públicos” e selecionar o concurso/processo seletivo desejado. Os editais completos estão disponíveis no. Para acessá-los, é preciso acessar o site, clicas em “+ Serviços” (ao lado de “Serviços aos Cidadão”), “Concursos Públicos” e selecionar o concurso/processo seletivo desejado.

As listas dos candidatos aprovados foram publicadas na edição de segunda-feira (2) do Diário Oficial Eletrônico, também disponível no site da Prefeitura.

Candidatos aprovados:

Processos seletivos

Técnico em Saúde – Enfermagem

Jaqueline Gomes de Oliveira;

Murilo Messias da Silva;

Professor da Educação Básica

Josimara de Souz Tiene;

Aline Polotto;

Cássia Aparecida Avellar Machado;

Fernanda Cristina Casado Silveira Maluf;

Fabiana da Silva Baldin;

Samilla de Fátima Costa;

Concursos públicos

Agente Fiscal de Posturas

Valdevir Batista Gobato;

Agente Operacional de Máquinas Pesadas

Mauro de Paula Toledo Junior

Agente Operacional de Serviços Gerais

Denise Cristina Rosa.