Depois de uma rápida passagem pela cidade, o "friozão" deve gelar Votuporanga nesta semana, a partir de quarta-feira (28)

publicado em 27/07/2021

Nova frente fria pode ser a pior deste ano; Prefeitura vai anunciar ações de assistência e acolhimento para enfrentar o ‘friozão’ (Foto: A Cidade)

Da redação

Ele mal foi embora e já vai voltar. Depois de uma rápida passagem pela cidade, o "friozão" deve gelar Votuporanga nesta semana, a partir de quarta-feira (28). E o município se prepara para enfrentá-lo.Essa nova frente fria pode ser tão intensa que os institutos meteorológicos alertaram para a necessidade ainda maior de assistência, por parte das autoridades locais, à população em vulnerabilidade social, principalmente os moradores de rua.No caso de Votuporanga, a Prefeitura informou, na tarde de ontem, que vem analisando estratégias que deverão ser adotadas para acolher os moradores de rua.A segunda-feira (26) foi um dia de reuniões entre as secretarias municipais envolvidas no planejamento das ações de assistência e acolhimento, segundo a Prefeitura."Está previsto para que nesta terça-feira [hoje] seja feito o anúncio oficial das ações que serão realizadas numa parceria entre Gabinete [do prefeito] e as secretarias municipais de Governo, Assistência Social, Direitos Humanos e Fundo Social", informou a Administração Municipal, em nota ao jornalA Prefeitura também reforçou, na nota, que a campanha "Aquece Votu" continua arrecadando cobertores, agasalhos e alimentos para serem destinados às pessoas em vulnerabilidade social. Dezenas de cobertores foram distribuídos, segundo a Administração.A campanha é realizada pelo Fundo Social de Solidariedade, que também mantém o projeto "Roupas Solidárias". As secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos também têm promovido iniciativas de acolhimento, informou a Prefeitura.Os interessados em fazer doações para a “Aquece Votu” podem levar os itens até o Fundo Social, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, que fica na Prefeitura, na rua Pará, nº 3227.De acordo com as estimativas dos institutos meteorológicos, esta pode ser a pior frente fria registrada neste ano. Mas não, não vai ser a pior do século (leia mais sobre isso no final da reportagem).Segundo a meteorologista Daniela Freitas, do Climatempo, esse frio intenso deve ser resultado de uma frente fria combinada com uma massa de ar polar.Depois de passar pela região Sul, essa massa de ar polar vai se estender para a região Sudeste e, em seguida, para o Centro-Oeste e alguns estados do Norte e Nordeste.Apesar do alerta laranja (que significa declínio maior de cinco graus na temperatura) emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para Votuporanga, a previsão para hoje ainda é "normal", com mínima de 16ºC e máxima de 35ºC.A partir de quarta-feira (28), porém, os institutos meteorológicos estimam que haverá uma mudança brusca de temperatura no município. Amanhã, a mínima prevista é 13ºC e a máxima é 26ºC, com possibilidade de chuva. Aliás, é o único dia, entre os próximos 13, que tem previsão de chuva.Na quinta-feira (29), a temperatura cai ainda mais, com mínima de 8ºC e máxima de 19ºC. A previsão para sexta-feira (30)- que deve ser o pico da nova frente fria, segundo os institutos - é mínima de 4ºC e máxima de 21ºC. Neste dia, inclusive, o Inmet alerta para previsão de geada por todo o estado de São Paulo.A partir de sábado (30) deve voltar a esquentar. A mínima prevista é de 10ºC e a máxima é de 26ºC. A previsão é que agosto comece numa temperatura já amena, porque a mínima prevista para domingo (1º) é de 14ºC e a máxima é de 30ºC.Uma intensa massa de ar frio de origem polar vai derrubar as temperaturas no Brasil todo. E algumas fake news circularam nas redes sociais, desde o final de semana, sobre essa nova onda de frio.A informação que mais circulou foi que essa seria “a pior onda de frio do século”. Mas isso não é verdade. Na região Sul, porém, a situação vai ser realmente extrema. Por lá, tem alta chance de neve nas áreas mais altas das serras gaúcha e catarinense e até no planalto de Santa Catarina entre os dias 28 e 29 de julho.Falando no Sul, outra informação falsa que circulou foi que a temperatura poderia ficar abaixo de -15ºC lá. A menor temperatura registrada neste ano no Brasil, até o último fim de semana, foi -8,2ºC, em Urupema, que fica na parte mais elevada da serra de Santa Catarina. Mas os institutos meteorológicos estimam que um novo recorde pode ser estabelecido nessa nova onda de frio, na serra catarinense ou gaúcha, com alguma temperatura entre -8ºC e -10ºC.Também “bombou” nas redes sociais que os governos do Canadá e Estados Unidos tinham emitido um alerta sobre o frio no Brasil. Isso não é verdade. Na realidade, houve uma confusão com relação aos modelos meteorológicos, que são utilizados como base para as previsões de tempo e clima. De fato, o modelo de previsão americano (GFS) e o modelo canadense (CMC) apontavam frio intenso no Brasil, mas não houve nenhum alerta por parte das autoridades desses países.