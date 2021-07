No acumulado do ano, mais de 400 empregos com carteira assinada foram gerados na cidade

publicado em 01/07/2021

No acumulado de 2021 já são 423 empregos com carteira assinada gerados na cidade (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga comemorou o saldo positivo de geração de empregos em maio. Números divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Governo Federal, nesta quinta-feira (1), demonstram que o município gerou 113 vagas de empregos no quinto mês do ano. No acumulado de 2021 já são 423 empregos com carteira assinada gerados na cidade.Entre as áreas que mais contrataram no mês estão Indústria (69), Construção (54) e Comércio (53). No setor de Serviços, o número ficou negativo em 65 vagas, reflexo da demissão de funcionários de uma única empresa que está em processo de encerramento das atividades. No entanto, a Prefeitura, em parceria com Associação Comercial, Sebrae e Associação Industrial da Região de Votuporanga, lançarão campanha com objetivo de reinserir essas pessoas no mercado de trabalho, e também aqueles que procuram oportunidades. “Estamos trabalhando fortemente para buscar novas empresas e isso vai ajudando a fortalecer a economia do município”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza.Nesta semana, o prefeito Jorge Seba enviou projeto de lei à Câmara Municipal para ampliar incentivos fiscais às empresas que pretendem se instalar em Votuporanga. Se aprovado pelo Legislativo, empreendimentos com mais de 200 funcionários passarão a contar com benefícios já previstos na lei municipal que instituiu a política de desenvolvimento econômico. O texto original da lei contempla, até então, empresas com mais de mil colaboradores.