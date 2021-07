Campanha da Santa Casa de Votuporanga, em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev, foi reformulada com premiação agora de TV e celulares

publicado em 16/07/2021

Tânia Garofano, Tatiane Souza e Marli Matos foram as sorteadas deste mês (Fotos: Santa Casa de Votuporanga)

A campanha “Saúde que dá Prêmios”, promovida pela Santa Casa de Votuporanga, em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev, está de cara nova. Por meio da campanha, os votuporanguenses podem ajudar mensalmente a instituição, com débitos na conta de água a partir de R$5. Além de salvarem vidas, os participantes concorrem a prêmios.A partir deste mês, o sorteado ganha uma televisão de 43 polegadas e seus vizinhos, que também aderiram à iniciativa, são contemplados com um celular cada.“Desde o início da campanha, entregamos notebook para o ganhador principal e bicicletas para os vizinhos. Estamos sempre atentos às novidades para melhorarmos nossas ações e, diante da pandemia, notamos uma procura maior por equipamentos eletrônicos. Por isso, alteramos os prêmios”, contou o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana.Para simbolizar toda a mudança, o layout também foi alterado, representando as famílias de Votuporanga e região que sempre colaboram com as ações solidárias da Santa Casa.Neste mês, os ganhadores são da Rua Amapá, que fica no bairro Jardim Orlando Mastrocola. Tânia Falchi Garofano foi contemplada com a televisão. “Estou muito feliz, eu nem esperava. Faz sete anos que colaboro com a Santa Casa e acho importante ajudar ao próximo e os pacientes do hospital, que tanto necessitam”, disse.Tatiane Teixeira de Oliveira Souza recebeu um celular. “Faz 15 anos que eu participo da campanha. A equipe do hospital ligou falando sobre o projeto e eu aceitei na hora”, afirmou.Marli Aparecida Matos também ganhou um celular. “Faz mais ou menos três meses que aderi à campanha. Quando comprei a casa, a antiga proprietária também colaborava. Quando transferi a conta de água, continuei ajudando”, disse.Para Marli, participar da campanha representa gratidão. “Toda vez que minha família e eu precisamos da Santa Casa, fomos muito bem atendidos”, complementou.Luiz Fernando ressaltou a importância da “Saúde que dá Prêmios”. “Somente no ano passado, arrecadamos mais de R$500 mil. É fundamental que a população continue nos ajudando. Sua contribuição com o débito na conta de água está salvando vidas. Você colabora com o Hospital e concorre a prêmios”, enfatizou.Ele agradeceu a população em geral de Votuporanga e, em especial as ganhadoras. “Essa ajuda que destinam mensalmente na conta de água é utilizada nos atendimentos SUS do hospital. Um ato generoso e que mostra o quanto nossa comunidade se preocupa com o próximo”, complementou.Para participar, basta ligar no 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) e doar o valor que desejar, a partir de R$ 5. Você também pode receber uma ligação do telemarketing da Santa Casa. Outras informações no setor de Captação de Recursos, pelo telefone (17) 3405 9139.