Os supermercados irão funcionar em horário especial, enquanto bancos, o comércio varejista e órgãos municipais fecham as portas

publicado em 08/07/2021

No feriado, o comércio não terá atendimento ao público; no sábado (10), vai funcionar das 9h às 18h (Foto: A Cidade)

Da redação

O feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, celebrado nesta sexta-feira (9) no estado de São Paulo, irá alterar o funcionamento dos serviços públicos e privados em Votuporanga.Os supermercados irão funcionar em horário especial, enquanto bancos, o comércio varejista e órgãos municipais fecham as portas.Veja abaixo o que abre e fecha no município neste feriado:Na Prefeitura, não haverá expediente da administração direta e indireta. O expediente administrativo retornará na próxima segunda-feira (12), com o funcionamento da Central de Atendimento ao público, das 9h às 15h, e também pelo telefone: (17) 3405-9700.A Administração também informou que serão mantidos os serviços de emergência como o atendimento no Hospital "Fortunata Germana Pozzobon", UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.Todo o entorno do Parque da Cultura, está liberado para atividades individuais. Porém, com restrição aos equipamentos e espaços de uso coletivo.O Horto Florestal "Sérgio Ramalho Matta" permanecerá fechado desta sexta a domingo (11), voltando a funcionar na segunda-feira (12), das 7h às 11h e das 13h às 17h. O espaço fica na Estrada Municipal Mario Dorna (VTG 448), próxima à represa da Saev Ambiental.O Centro de Apoio e Educação Ambiental do Bosque (a Casa do Bosque) "Maximino Hernandes" funcionará durante todo o feriado e final de semana, das 7h às 19h.A Casa do Bosque fica na Avenida Vale do Sol, nº 5024, no bairro Vale do Sol.Os serviços de coletas de lixo orgânico (comum) e seletiva (resíduos descartáveis) seguirão normalmente conforme o cronograma regular, sem interrupções.Os pontos de recebimento de resíduos domiciliares dos Ecotudos Norte, Sul e Oeste também permanecerão abertos ao público diariamente, das 7h às 19h.O endereço das unidades dos Ecotudos são: Ecotudo Sul – Av. Conde Francisco Matarazzo, 1793 Jd das Palmeiras I; Ecotudo Norte – Avenida Sete, 240 Distrito Industrial I; e Ecotudo Oeste – Vicinal Nelson Bolotário, sem número.No feriado, o comércio varejista em geral não terá atendimento ao público. Já no sábado (10), o atendimento será retomado e vai funcionar das 9h às 18h, seguindo todos os protocolos de saúde.O horário estendido é cumprido em todo segundo sábado do mês, buscando oferecer mais tempo aos consumidores de toda a região para frequentarem as lojas da cidade.Os supermercados funcionarão em horário especial nesta sexta. O Santa Cruz, por exemplo, informou que irá atender à população das 7h às 12h30. Já unidades da rede Porecatu irão abrir das 7h às 18h, enquanto as do Supermercado Amigão vão das 7h às 21h. O Proença, por sua vez, funcionará das 7h30 às 13h.De acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), as agências bancárias não abrirão nesta sexta.Já as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, como de costume, bem como os canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking.