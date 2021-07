Carlão Pignatari afirmou que ouve um problema no projeto, mas ele já está sendo resolvido e as obras avançam

publicado em 03/07/2021

Segundo o presidente da Alesp, as obras das pontes na Péricles Belini devem ser concluídas em três ou quatro meses (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Seguindo com sua entrevista na Cidade FM, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari (PSDB) falou sobre o programa do Governo do Estado que está levando melhorias para vicinais em diversos municípios da região.

Aproveitando o gancho, o deputado foi questionado sobre as obras nas pontes que caíram na rodovia Péricles Belini, nas proximidades do Frango Rico, que se arrastam há anos, e ele disse que elas devem ser concluídas em cerca de três ou quatro meses.

“Aquilo lá é um erro de projeto. A empresa está com a ponte pronta já, do lado de cá, mas estava com um problema de drenagem, então foi feito todo um trabalho de drenagem para que não aconteça o que aconteceu aquela vez. Ali é muita água. Pela erosão, que desceu tudo ali por baixo, então está fazendo todo um projeto de captação de água para que não aconteça mais o que aconteceu. Então eu espero que a gente consiga, em mais uns três ou quatro meses, terminar a obra de drenagem para poder terminar aquela ponte e fazer a ponte nova”, explicou.

Ainda falando sobre a SP-461, o presidente da Alesp disse que a rodovia será recuperada por inteiro, até Nhandeara, inclusive com terceira faixa e o tão aguardado trevo de acesso para a Vila Carvalho.