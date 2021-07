Apresentações são de artistas convidados, da Lei Aldir Blanc e Coral Canto Livre

publicado em 07/07/2021

Público poderá acompanhar o evento pelas páginas da Prefeitura nas redes sociais (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

Com apresentação dos dançarinos Ticko Bboy e Vitória, a live do "Cultura On-Line" deste final de semana, evento da Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, apresentará atrações de dança, música e circo com a participação de artistas que foram honrados pela Lei Aldir Blanc, convidados e também do Coral Canto Livre. Como habitual, a transmissão será a partir das 13h de sábado (10) e domingo (11) e o público poderá acompanhar acessando as páginas da PrefeituraNo sábado, a atração de abertura é do Coral Canto Livre que apresentará "#emcasa". O Coral Canto Livre é um projeto da Prefeitura de Votuporanga através da Secretaria da Cultura e Turismo, regido por Marcio Zarsi e apresenta a produção de videoclipes e outros pequenos registros realizados no primeiro semestre de 2021; canções como "Deus Me Proteja" (Chico César) e "Leve e Suave" (Lenine), estão na playlist, dentre outras.Na sequência, às 14h, entra em cena "De Liverpool a Las Vegas". Esse espetáculo de dança da Almagêmea Boutique e Escola de Dança, foi realizado em 2015 e mostrará uma coletânea de clássicos dos Beatles e Elvis Presley.No domingo, o músico Emerson Carlos Pontes, que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc para projetos culturais, abre as apresentações a partir das 13h com "Emerson Canta: Os melhores da MPB". Neste projeto foram selecionados compositores como Tim Maia, Djavan, Fagner, Zé Ramalho, Gilberto Gil, Chico Buarque e Caetano Veloso, sempre com uma roupagem musical própria.Às 14h, outra atração também beneficiada pela Lei Aldir Blanc, é o Circo Encantado que encenará "Em meio à tristeza, queremos voltar a sorrir!", trazendo a magia do Circo com personagens de cinema e infantis da Disney, palhaços e números artísticos.Durante os intervalos, o público poderá acompanhar apresentações especiais mais curtas. No sábado, o coletivo votuporanguense de danças urbanas Urban Beats, exibirá a coreografia "Combatentes". O grupo atua desde 2010 promovendo o Hip Hop de forma educativa, democrática e social.No domingo, o cantor votuporanguense Viktor Huggo, com a participação do cantor carioca Hugo Osment, apresenta a canção autoral "Sintonia". Viktor é um artista independente que iniciou a carreira no meio Gospel e atualmente segue o cenário dos estilos Pop e Funk, além de estar trabalhando na divulgação de seu primeiro álbum intitulado "Na Pista".