Abrigo foi adaptado para que os animais ficassem mais aquecidos e aconchegados

publicado em 02/07/2021

Paletes, blocos emborrachados e cobertinhas foram disponibilizados para aquecer e aconchegar os animais (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga tem vivenciado dias e noites com temperaturas mais baixas nesta semanaPara proteger os animais desse frio, incomum numa cidade normalmente tão quente, a Prefeitura, em conjunto com o Fundo Social de Solidariedade, adaptou o abrigo dos animais atendidos pelo CPVA (Centro de Proteção da Vida Animal).Paletes, blocos emborrachados e cobertinhas foram disponibilizados com o objetivo de proteger os animais e deixá-los aquecidos e aconchegados.