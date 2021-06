As doações foram destinadas para a Prefeitura, que as distribuiu entre as campanhas Prato Solidário e Aquece Votu

publicado em 26/06/2021

O engenheiro Gabriel Gomes Bifaroni, presidente da Searvo, transportando os alimentos que seriam doados (Foto: Arquivo pessoal)

Da redaçãoA sociedade enfrenta a pior crise sanitária (e humanitária) do século 21. Na pandemia, muitos perderam amigos, entes queridos, empregos e a lista continua. Em meio a este cenário, a solidariedade se mostra ainda mais necessária e urgente. E a Searvo (Associação dos Engenheiros Arquitetos Agrônomos da Região Votuporanga) tem trabalhado justamente isso.Recentemente, a entidade destinou 314 quilos de alimentos, além de mais de 100 peças de roupas e dez cobertores e edredons, para a Prefeitura de Votuporanga. A Administração Municipal, então, encaminhou as doações para as campanhas Prato Social e Aquece Votu, realizados pelo Fundo Social de Solidariedade."O que mais motivou foi a sensibilidade de pensar que alguém poderia estar necessitando e que a gente sempre tem alguma coisa para doar. Então a gente resolveu se mobilizar, tocar o coração de cada um dos associados, daqueles que puderam", explicou Gabriel Gomes Bifaroni, presidente da Searvo, em entrevista ao jornalBifaroni também explicou que as roupas e cobertores foram arrecadadas pela Searvo de duas formas. A fábrica Super Malhas doou mais de 100 peças de roupas à entidade. Já os demais agasalhos, cobertores e edredons foram arrecadados entre os associados da Searvo, numa campanha internada realizada nas duas últimas semanas."Nós ligamos para todo mundo levar na Searvo e aqueles que não puderam levar nós fomos buscar na casa dele. A gente fez uma força-tarefa mesmo para poder arrecadar a maior quantidade de vestuários e roupas possíveis", disse o presidente da entidade.Já os alimentos foram comprados pela própria Searvo. "É que a gente viu que a Prefeitura tinha as campanhas Prato Solidário e Aquece Votu, então falei: 'vamos fazer alguma coisa e tentar ajudar'. Por coincidência, as campanhas estão acontecendo simultaneamente, aí aproveitamos o embalo e ajudamos as duas", contou Gabriel Bifaroni.O presidente da Searvo acrescentou, na entrevista à reportagem, que o sentimento após destinar as doações para o município é de felicidade. "No ano passado, nós fizemos isso, mas numa proporção menor. Nesse ano a gente estava mais determinado a fazer o que desse [para ajudar as campanhas]", disse.Em 2020, a Searvo também doou alimentos, mas numa escala um pouco menor. Foram 200 quilos, doados entre duas entidades escolhidas pela própria associação. "Nesse ano, a gente fez em parceria com a Prefeitura. É melhor porque eles já sabem as entidades que precisam das doações", explicou o presidente.Ele também acrescentou que, neste contexto de pandemia, nada mais justo do que mobilizar aqueles que têm condições para ajudar quem mais precisa.