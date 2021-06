Os professores terão que apresentar os documentos e manifestar interesse pela vaga até o dia 23 de junho

publicado em 01/06/2021

Os professores terão que apresentar os documentos e manifestar interesse pela vaga até o dia 23 de junho (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

A Prefeitura de Votuporanga publicou na terça-feira (1), no Diário Oficial do Município a convocação de 24 professores aprovados em processo seletivo e mais quatro servidores aprovados em concursos públicos que foram homologados em 2017 e 2019.

Os professores terão que apresentar os documentos e manifestar interesse pela vaga até o dia 23 de junho, assim como realizar o agendamento do exame médico admissional, enquanto os concursados devem se apresentar no dia 8 de junho, às 8h.

De acordo com os editais, os convocados deverão comparecer no CEM (Centro de Educação Municipal) Deputado Narciso Pieroni, que fica naItacolomi, 3095, portando os documentos que constam no edital.

As datas de efetiva nomeação serão determinadas pela Administração Municipal.

Processo Seletivo nº 01/2019

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I CLASS NOME 114 José Francisco Costa 115 Alberto Martins Cesário 116 Giselle Aline de Seixas Escavassa 117 Daniela Barbosa Foresto Adão 118 Giovanni Mantovani 119 Silvana da Costa Ribeiro 120 Mariliza Prajo 121 Eliane Novais Rodrigues 122 Adejunio Henrique da Silva 123 Márcia Cristina Gonçalves Malavazi 124 Elen Cristina dos Santos Egidio Lodete 125 Ana Ligia Muniz Esteves 126 Tamara Bolonha Sabatin 127 Claudelane Cassia Piloto da Silva 128 Naiara Priscila Matias Ragiotto 129 Bruna Martins dos Santos 130 Bruna Pereira Silva 131 Carolina Moreira de Góes Lorenzetti 132 Larissa ThainePrandini 133 Paula Tamires Castilhiano 134 Tamires Costa de Morais 135 Débora de Aro Souza 136 Tainara Aparecida Sarti 137 Marlene Barbosa de Brito

Concurso Público nº 001/2017

TÉCNICO DO EXECUTIVO XI - ADMINISTRAÇÃO GERAL II CLASS NOME 27º Wendy Alessandro Leme da Silva 28º Nelson Evangelista Neto

Concurso Público nº 003/2017

ESPECIALISTA EM SAÚDE I - PSICOLOGIA CLÍNICA CLASS NOME 6º Lucas Henrique Guilhem

Concurso Público nº 002/2019