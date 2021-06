O prefeito esteve na terça-feira (29) na Cidade FM para um balanço de seus primeiros seis meses de mandato, onde destacou os investimentos em saúde

publicado em 30/06/2021

O prefeito Jorge Seba fez um balanço sobre suas ações nos seis primeiros meses de governo (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O prefeito Jorge Seba (PSDB) esteve na terça-feira (29) na Cidade FM para apresentar um balanço dos seis primeiros meses de seu governo. Em mais de uma hora de entrevista, ele falou sobre suas ações para a geração de empregos, das obras em andamento, ações voltadas para assistência social e principalmente do foco e investimento em saúde, onde os gastos superaram em mais de R$ 10 milhões a projeção inicial.

O chefe do Executivo municipal ainda respondeu a dezenas de perguntas dos ouvintes e anunciou a inclusão de Votuporanga em importantes projetos do Governo do Estado. Nesta página selecionamos alguns pontos da entrevista e separamos por tópicos para que todos tenham acesso à prestação de contas. Acompanhe:

Investimentos em saúde

Segundo o prefeito, desde o primeiro dia de mandato foi traçado, junto com a secretária da Saúde, Ivonete Félix, os principais pilares de atenção à saúde com base em: prevenção e tratamento.

“Para o tratamento ela disse que precisávamos dar apoio total à nossa Santa Casa, que é o principal hospital de Votuporanga e região e assim fizemos. Na época a Santa Casa já tinha dez leitos de UTI no sistema Cross e de imediato nós buscamos o credenciamento de mais 18 leitos, chegando ao total de 28 leitos que temos agora, ou seja, nós aumentamos em 180% a capacidade das nossas UTIs”, disse o prefeito.

Naquele primeiro momento, em janeiro em fevereiro, o prefeito disse que não esperava que houvesse um aumento tão significativo dos casos e que diante desse cenário acabou tendo que adotar medidas que ele não gostaria.

“Todos esperavam que a doença fosse regredir e o que nós vimos foi o contrário, quando em março atingiu um pico muito alto e então tivemos que fazer o que não gostaríamos, mas foi necessário que é restringir a circulação de pessoas. Não tenho prazer nenhum, quero que todos saibam, de pegar uma caneta e dizer que você tem que fechar a sua loja, mas tivemos que fazer”, completou.

Os efeitos dessas medidas de restrição, segundo ele, começaram a surtir no começo de abril, e então foi iniciado o trabalho de montagem do Hospital de Campanha.

“Com a queda dos casos fomos tratar da prevenção para que o nosso sistema de saúde não voltasse a entrar em colapso e foi então que montamos o Hospital de Campanha. O gasto médio é de R$ 2,5 mil por dia em cada leito. A projeção inicial era de que nesse primeiro semestre nós investíssemos cerca de R$ 35 milhões na saúde, mas com o Hospital de Campanha e a compra de medicamentos nós iremos encerrar o primeiro semestre com um investimento de R$ 45 milhões. Isso aumentou muito os nossos gastos com saúde, mas até hoje já passaram mais de 200 pessoas ali que foram tratadas e poderiam ter perdido suas vidas sem esse cuidado. Se fosse uma única vida já justificaria cada centavo investido”, concluiu Seba.

Governo voltado para o social

Ainda em sua entrevista à Cidade FM o prefeito Jorge Seba afirmou que seu governo é voltado para o social e destacou, dentre as ações para esse setor, o processo de desfavelamento na região Sul da cidade, que contempla 180 famílias e já está em andamento.

“Busco sempre beneficiar aqueles que mais precisam. Esse é um governo social e que vai deixar a sua marca social. Nós começamos com o desfavelamento, foi uma de nossas primeiras ações e já temos um convênio estabelecido com o Governo do Estado para isso”, disse.

Ainda em relação ao trabalho social, o prefeito destacou as iniciativas do Fundo Social de Solidariedade, como o Prato Solidário, a campanha Aquece Votu e a distribuição de cestas básicas para as famílias em vulnerabilidade social.

“O Prato Solidário já distribuiu mais de R$ 30 mil marmitas para a população que está vulnerável. Muitos perderam os seus empregos e estão sem condição de comprar comida. Esperamos que essa situação passe, mas enquanto essas famílias precisarem de ajuda nós manteremos esse compromisso”, concluiu.

O prefeito garantiu ainda que enviou um ofício para incluir famílias de Votuporanga no programa Vale Gás, do Governo do Estado, assim como a participação de 51 famílias da cidade no programa SP Acolhe, que irá oferecer um auxílio de R$ 300 para famílias que perderam entes queridos em razão da doença.

Geração de empregos

O prefeito Jorge Seba, em meio aos primeiros seis meses, também viveu o fim de uma das maiores empregadoras de Votuporanga, a Vikstar. Foi com esse cenário que o chefe do Executivo montou um Comitê de Retomada Econômica para conter e coordenar ações para a recuperação de empregos e renda.

Durante a entrevista, o prefeito destacou a sua preocupação quanto aos desempregados do Call Center. “Vikstar só temos a lamentar, a pandemia vitimou essa empresa, que é o que a gente recebeu de informação. Logo nos primeiros momentos em que percebemos que isso pudesse acontecer, corremos a São Paulo e batemos na porta de empresas da área pedindo a criação de empregos em Votuporanga”, disse.

Foi neste contexto que o prefeito protocolou na Câmara Municipal um projeto de lei que incentivos fiscais para empresas com mais de 200 funcionários para empresas se instalarem em Votuporanga. O texto original da lei contempla, até então, empresas com mais de mil colaboradores.

“Ontem [Segunda] na Câmara eu protocolei um Projeto de Lei que ao invés da obrigatoriedade de mil empregos diretos, como era a Vikstar, pudéssemos criar, fazer nascer e dar a oportunidade para que outras empresas venham aqui a partir de 200 empregos. Se essa lei for aprovada traremos parte desses mil empregos. A ideia é que esse projeto seja aprovado mais que imediatamente”, completou.

O 7º Distrito Industrial

Herdada da última gestão municipal, as obras do 7 º Distrito Industrial de Votuporanga, enfim, poderão ser sede de pelo menos 50 empresas, que devem gerar centenas de empregos. Jorge Seba também falou sobre a entrega do local, que deve acontecer até o fim do mês de julho.

De acordo com a Prefeitura, as obras do Distrito, que possui uma área de 310 mil m², estão cerca de 70% executadas. Toda a parte de infraestrutura foi concluída, bem como a instalação de toda a estrutura de iluminação pública. “É uma obra importante para o município, começou no governo anterior, nós vamos terminar de uma forma que as empresas sejam instaladas rápido”, disse o chefe do Executivo.

Obras emperradas

Se por um lado o prefeito já entrega o 7º Distrito Industrial, por outro Jorge Seba destacou as obras que estão emperradas e se tornaram desafios com o passar da gestão. Exemplos não faltam como a própria iluminação da Arena Plínio Marin que apesar de já caminhar, ainda está longe de terminar.

Durante a entrevista, Seba falou sobre os repasses que chegaram de recursos federais, destinados a cobertura do local e o que a envolve.

Outra obra emperrada é a do novo Paço Municipal, que como adiantado pelo A Cidade, estão novamente paralisadas. A construtora responsável pela edificação pediu a rescisão do contrato, alegando impacto financeiro causado pela pandemia. “Nós já identificamos que ela [a empresa] não concluiu cláusulas contratuais, isso está na nossa PGM sendo verificada, para que aconteça essa rescisão”, disse Jorge.

Seba falou ainda sobre a interligação da avenida Mário Pozzobon com a Horácio dos Santos, zona Norte, que avançou bastante nos últimos dias. "Determinei ao secretário Salvador Castrequini para ele colocar toda a energia possível para que a obra seja concluída", finalizou.

Obras e serviços

Um dos primeiros assuntos abordados pelo prefeito, dentro desse tema, foi o desassoreamento da represa da Saev. "Nós iniciamos, desde o primeiro dia, os estudos para o desassoreamento, que há muitos anos ouvimos falar que precisa ser feito. Agora, vamos fazer o projeto para, ainda neste ano, iniciarmos os trabalhos, que devem se estender pelos quatro anos do governo, já que esse é um de nossos maiores projetos", disse.

Ainda falando sobre obras, Seba disse que não irá aceitar que a empresa entregue os reparos feitos na tubulação do bairro Pacaembu sem que o asfalto esteja regular e tudo esteja dentro dos parâmetros exigidos.

O prefeito foi além e disse que a meta do seu governo é recapear, pelo menos, 600 quarteirões no município (200 por ano). "Eu pretendo, ainda nesse ano, licitar e fazer as obras desses 200 quarteirões. No ano que vem, mais 200. Nós sabemos que, pelo menos, 600 quarteirões do município eu pretendo recapear. Nós não temos uma malha conservada e agora eu quero que ela seja recapeada, com sinalização e tudo", contou.

Ele também comentou sobre a revitalização da avenida Emílio Arroyo Hernandes, que foi uma das suas promessas de campanha. "Nós já temos R$1,5 milhão reservado. Nós vamos fazer um projeto diferenciado, para melhorar substancialmente o estacionamento e o número de vagas, então é uma notícia boa para os comerciantes dali. [Quero melhorar] a mobilidade urbana, a segurança e o paisagismo. Eu quero remodelar e fazer com que aquela avenida seja outro cartão postal de Votuporanga", explicou Seba.

Jorge Seba ainda falou sobre as obras no município que são do governo estadual. A construção Clínica Veterinária pública, por exemplo, é uma delas. "Vai ser ali na avenida Mario Pozzobon. Consultas; tratamentos clínicos e cirúrgicos; internação para os pets; raio-x; ultrassom veterinário; equipamento de análise laboratorial. Nós também vamos ter parceria com a Unifev, então isso vai ter um custo praticamente gratuito para a população. É uma coisa inovadora", contou o prefeito.

Outra obra que, segundo o prefeito, está a caminho é a Casa da Juventude. "Nós estamos determinando o local onde vai ser. A Câmara acabou de aprovar o a Lei do Conselho. Vai ter muitas ações de incentivo à qualificação profissional, empreendedorismo, busca de oportunidades de emprego e renda e área de trabalho colaborativo desses jovens, que vai estimular a criação de novos projetos e negócios entre um público juvenil", disse o prefeito.