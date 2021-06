Pelas novas restrições, está proibido o consumo de qualquer tipo de alimento ou bebida nas feiras

publicado em 19/06/2021

Decreto também estipula que as feiras livres só ocorram 12h às 18h, em dias de semana (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO novo decreto da Prefeitura também regulamentou a realização das feiras livres em Votuporanga. A partir de segunda-feira (21) está proibido o consumo de qualquer tipo de alimento ou bebida no local e o documento ainda permite que elas só ocorram das 12h às 18h, em dias de semana.Os feirantes de Votuporanga terão que voltar a se adequar às exigências do decreto que permite a realização das feiras aos finais de semana, porém com horário reduzido e também sem consumo no local, das 06h às 13h.