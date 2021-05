Os goleiros Muralha, do Mirassol, e Jaílson, do Palmeiras, doaram suas camisas autografadas para a campanha Votu Solidária

publicado em 04/05/2021

Goleiros do Mirassol e do Palmeiras doam camisas autografadas para serem leiloadas pela campanha 'Votu Solidária' (Imagens: Reprodução/Redes sociais)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brOs goleiros Muralha, do Mirassol, e Jaílson, do Palmeiras, doaram suas camisas (com seus respectivos autógrafos) para a campanha Votu Solidária, que vai leiloá-las neste sábado (8) para arrecadar fundos.O leilão vai fazer parte da live em que a campanha também vai sortear os prêmios da rifa de Dia das Mães: uma motocicleta Honda Biz e um carro Fiat Mobi, ambos 0km. A live, que começa às 9h e vai até as 21h, vai ser transmitida pela TV Unifev.Em entrevista ao jornal A Cidade, o coordenador da campanha, Luciano Melo, explicou que as doações das camisas foram espontâneas, por parte dos jogadores."Foram amigos que pediram para eles e eles doaram espontaneamente. Amigos que conhecem o projeto e sabem que não tem fundo de lucro, que é só para ajudar as pessoas durante a pandemia", contou.Ao doarem as camisas, os dois goleiros gravaram vídeos para as redes sociais, em que também falaram da campanha."Estou passando para doar essa camisa autografada que vai ser leiloada no próximo dia 8 para arrecadar fundos para o Votu Solidária. Eu apoio esse projeto, que nesse momento de dificuldade tem ajudado muitas pessoas", disse Muralha.Já o goleiro do Palmeiras ressaltou, em seu vídeo, que a doação da sua camisa tinha o objetivo de "ajudar muitas famílias" de Votuporanga.Além do leilão das camisas e dos sorteios da moto e do carro, a live vai trazer apresentações do grupo de samba Os Partideiros, da banda Dona Maria e do cantor Gustavo Sanches.A transmissão ao vivo também vai trazer um QR Code, por meio do qual as pessoas poderão fazer doações para a campanha via Pix."Nós temos uma expectativa boa de doações agora, por Pix. Porque a gente não sabe até quando vai o projeto. Então esse é o nosso grande evento para tentar arrecadar mais doações", explicou o coordenador da campanha.