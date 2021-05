Votuporanga conta com o Dia Municipal da Liberdade Religiosa, instituído, em 2014, para 25 de maio

publicado em 03/05/2021

Secretaria atua na definição de políticas públicas que promovam liberdade religiosa e medidas de combate à violação desse direito (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga irá trabalhar, durante todo o mês de maio, diversas ações de conscientização sobre liberdade religiosa e cidadania. A Pasta é o canal para recepcionar/articular casos envolvendo intolerância religiosa e promover o amplo conceito sobre respeito à religião do próximo.A Secretaria ainda atua na definição de políticas públicas que promovam a liberdade religiosa e medidas de combate à violação desse direito e encaminha (e acompanha) denúncias, entre outras atribuições.Votuporanga conta com o Dia Municipal da Liberdade Religiosa, instituído pela Lei 5.391, de 19 de fevereiro de 2014, lembrado em 25 de maio."As ações têm como objetivo conscientizar sobre a compreensão de que precisamos respeitar o próximo, promover a paz e o entendimento e que não devemos estimular conflitos. Manter a separação de poderes, entre Estado e Igreja, é um princípio constitucional. Em contrapartida, é dever do Estado proteger a religião, para que ambos possam contribuir para a construção de uma sociedade justa. Se este direito não for para todos, não será para mais ninguém", explicou o secretário Emerson Pereira.Serão divulgadas pelas redes sociais da Prefeitura de Votuporanga imagens contendo temas reflexivos sobre o respeito ao próximo; a importância de não se desprezar o outro devido a sua vestimenta típica ou religião; como reivindicar o direito de crença, entre outros.Além disso, a Secretaria conta com a participação de Fabiana Lopes de Almeida, que é servidora pública municipal, além de membro da Ablirc (Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania) e da Frente Parlamentar de Defesa da Liberdade Religiosa e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.Existe ainda a programação de uma roda de conversa virtual com Damaris Moura, deputada estadual e presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa.Casos de intolerância religiosa e racismo podem ser denunciados na Secretaria Municipal de Direitos Humanos pelo telefone 3422-2770. A pasta fica na sua São Paulo 3771, Centro.