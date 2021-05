Valor é 45,93% menor do que foi arrecadado no mesmo período em 2020

publicado em 24/05/2021

Município registrou 6.277 multas de trânsito nos primeiros quatro meses deste ano (Foto: A Cidade)

Da redaçãoA Prefeitura de Votuporanga arrecadou R$304.770,86 em multas de trânsito entre janeiro e abril deste ano, de acordo com um levantamento feito pelojunto à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança.Esse valor é 45,93% menor do que foi arrecadado no mesmo período do ano passado. Esse dinheiro, aliás, é revertido em ações de melhoria no trânsito, inclusive operações tapa buraco.Segundo os dados fornecidos pela Pasta, o mês em que mais multas foram aplicadas em Votuporanga foi janeiro. Nesse mês, o município registrou 1.923 multas e R$71.233,77.Já abril foi o mês em que a arrecadação foi maior, mesmo tendo menos multas aplicadas. De acordo com os dados, 1.387 multas foram aplicadas nesse mês e a arrecadação foi de R$128.635,50. Isso acontece porque o valor de arredação não se refere à quantidade de multas aplicadas no período, conforme explicou a Pasta.Ao comparar os primeiros quatro meses deste ano com o mesmo período do ano passado, a reportagem constatou que Votuporanga arrecadou menos, mas aplicou mais multas.Agora falando sobre o número de multas aplicadas, os dados da Pasta mostram que o município registrou 6.277 nos primeiros quatro meses deste ano. O número é 7,72% maior, em comparação a 2020.Além disso, a secretaria informou que os radares móveis não voltaram a ser usados no município e que não há previsão para isso ocorrer. Desde o início da pandemia, não houve fiscalização por esse tipo de radar em Votuporanga.