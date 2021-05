Todos os itens arrecadados serão distribuídos entre as entidades assistenciais e pessoas que estiverem cadastradas na campanha

publicado em 26/05/2021

Vereadora Sueli Friósi (Avante), capitão da PM André Navarrete, 1ª dama Rose Seba e o dr. Luciano Melo estavam presentes no lançamento (Foto: A Cidade)

Da redaçãoO Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga e a campanha Votu Solidária lançaram a campanha "Aquece Votu", na manhã de quarta-feira (26). O anúncio foi realizado numa coletiva de imprensa, na sede da Votu Solidária, que fica no galpão da antiga Realpec.É a primeira vez que a entidade e a campanha se unem para promover uma arrecadação. Objetivo da "Aquece Votu" é arrecadar agasalhos e cobertores, que serão distribuídos entre as 33 entidades assistenciais do município e as demais pessoas que estiverem cadastradas na Votu Solidária."Muitas pessoas já estão nos procurando, que precisam desse agasalho, que precisam de um cobertor. Então nós resolvemos começar já, que logo o inverno está chegando e eles precisam muito disso. Agora a gente está se unindo, para poder fazer essa campanha maior e poder arrecadar mais cobertores e agasalhos", disse Rose Seba, presidente do Fundo Social e esposa do prefeito Jorge Seba (PSDB), ao jornalAlém de Rose, estavam presentes no lançamento o dr. Luciano Melo, coordenador e responsável pela Votu Solidária, a vereadora Sueli Friósi (Avante), representando a Câmara Municipal, e o capitão André Renato Ferreira Navarrete, da Polícia Militar, que auxilia na coleta de doações."Hoje a gente muda um pouco a 'chavinha' da Votu Solidária. São duas forças unidas, no sentido de fazer o bem. Só que agora é fazer o bem aquecendo a população. Esquentamos a 'barriguinha', agora vamos esquentar o resto do corpo", disse o dr. Melo, na coletiva de imprensa.Em seguida, o capitão Navarrete falou sobre o que significa, para a Polícia Militar, poder colaborar com a nova campanha. Ele também ressaltou que a parceria com a Votu Solidária ocorre desde o ano passado, quando a Corporação passou a mobilizar uma viatura para coletar as doações de alimentos nas casas dos munícipes."Nós sabemos da questão da pandemia, que as pessoas estão procurando sair o mínimo possível de suas casas, para evitar o contágio. Então a Polícia Militar está a disposição, para que a gente consiga ter o máximo de materiais doados e que se consiga ajudar quem realmente precisa. É uma honra para nós estar auxiliando e nós ficamos muito felizes com esse espírito de ajudar o próximo e buscar essa ajuda", disse o capitão.Os interessados em doar cobertores e agasalhos podem comparecer à sede da Votu Solidária - que fica no galpão da antiga Realpec, localizada na rua Pernambuco, nº3246, no Patrimônio Novo - ou no Fundo Social, que fica na rua Pará, nº3227, no Centro.Já quem quiser que a viatura da PM busque a doação na sua casa, basta ligar direto na Companhia pelo número: (17) 3421-5323.