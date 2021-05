Oficina será realizada de 24 a 28 deste mês; para cada dia haverá um link específico para inscrição

publicado em 20/05/2021

Inscrições são gratuitas e limitadas a 20 vagas semanais até serem preenchidas; oficinas serão exibidas de forma remota (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

A parceria entre Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga e Pontos Mis promoverá mais uma oficina cultural na próxima semana. As inscrições, gratuitas e limitadas a 20 vagas semanais até serem preenchidas, deverão ser realizadas até às 12h do respectivo dia de cada oficina, que serão exibidas de forma remota, via Zoom.A oficina, destinada a pessoas com idade a partir de 16 anos, será realizada de 24 a 28 deste mês, das 19h às 21h, e no ato da inscrição o participante deverá optar por um dia específico. O link de acesso à aula será enviado automaticamente ao aluno pelo e-mail cadastrado na inscrição, assim como o certificado.Com duração de duas horas, a oficina, ministrada por Daniela Smith, oferecerá noções técnicas sobre o processo de criação do roteiro cinematográfico, desde o surgimento da ideia até a formatação do roteiro final, fazendo o participante compreender as etapas que envolvem a escritura de um roteiro audiovisual.O objetivo é promover o exercício da imaginação, oferecendo ao grupo ferramentas teóricas e técnicas que impulsionem e alicercem a criação e produção de roteiros audiovisuais.O Pontos MIS é um programa de formação e difusão cultural com atuação em todo Estado de São Paulo. As cidades parceiras recebem programação de filmes, oficinas, palestras, exposições e formação em gestão cultural, visando a formação de novos públicos para a cultura e para o cinema.