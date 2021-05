Em meio a má notícia da desativação da Vikstar e demissão de quase 2 mil trabalhadores, a esperança vem da indústria

publicado em 21/05/2021

Novo Distrito Industrial já está com 70% das obras executadas e traz esperança para geração de empregos (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brEnquanto a má notícia sobre a desativação da Vikstar e a demissão de quase 2 mil votuporanguenses ainda é sentida, a esperança de dias melhores vem de Simonsen. Por lá, as obras do 7º Centro Empresarial “Maria dos Santos Facchini” avançam em ritmo acelerado e a expectativa é que, depois de pronto, ele abrigue pelo menos 50 empresas, com a geração de centenas de empregos.De acordo com a Prefeitura, as obras do Distrito, que possui uma área de 310 mil m², estão cerca de 70% executadas. Toda a parte de infraestrutura foi concluída, bem como a instalação de toda a estrutura de iluminação pública.“No momento, a empresa que executa a obra de infraestrutura, está realizando a etapa final da pavimentação e o calçamento”, disse a Administração Municipal, em nota.O jornalesteve ontem no local e vislumbrou que as obras já deram nova cara para o distrito de Simonsen, principalmente nas proximidades do antigo Cemitério e do velório. A previsão, segundo a Prefeitura, é de que o espaço empresarial seja entregue até o mês de julho, e, de cara, já deve ser ocupada por seis empresas compromissárias.A obra conta com investimento de R$2.694,055,35 mais R$331.000,00 de tubulação, adquiridos por meio de financiamento no ano passado. No entanto, o valor será revertido aos cofres públicos mediante contribuição de melhoria que será paga pelas empresas que se instalarem no local.