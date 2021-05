'Arrastão do Bem' foi realizado no último dia 10 e contou com o apoio da Prefeitura e da Sabesp

publicado em 18/05/2021

Prefeito de Floreal, Junior (PSDB), esteve na instituição com a primeira-dama, Luciane Garcia, e de Devanir da Silva, gerente da Sabesp, para a entrega dos mantimentos (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

União e solidariedade que podem ser contabilizadas e que fazem a diferença na assistência hospitalar da Santa Casa de Votuporanga. Floreal deu exemplo de generosidade e realizou o “Arrastão do Bem” no último dia 10, mobilizando toda a cidade. Foram arrecadados 373 quilos de alimentos, que irão beneficiar milhares de pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde).O prefeito de Floreal, Norival Francisco Garcia Junior (PSDB), mais conhecido como Junior, esteve na instituição nesta semana juntamente com a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Luciane Machado Garcia, e de Devanir Teodoro da Silva, gerente da Sabesp, para a entrega dos mantimentos.Luciane contou sobre a iniciativa. “A Sabesp nos procurou e prontamente quisemos contribuir. Temos uma parceria de longa data com o hospital votuporanguense, que tanto nos socorre. No ano passado, realizamos um 'Arrastão', que destinou 870 litros de leite, além de outros itens”, disse.Por sua vez, o prefeito enfatizou a importância da Santa Casa. “É a referência de nossa região. Nossos pacientes são muito bem tratados, com qualidade e humanização. Estamos sempre à disposição da Instituição que tanto faz por nós, contribuindo neste desafio especialmente na pandemia”, afirmou.Devanir enfatizou o envolvimento de toda comunidade. “Em cada casa que passamos, fomos muito bem recebidos. Muitos colaboraram com dois, até três quilos de alimentos. São iniciativas que nos emocionam, principalmente no período que estamos vivendo”, destacou.Os alimentos foram entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. “Agradecemos imensamente a colaboração, que fará a diferença em nossa assistência. Essas ações nos motivam e nos enchem de esperança, refletindo em mais qualidade e humanização. Nosso muito obrigado a todos, em especial ao prefeito Junior, muito parceiro de nossa Instituição”, finalizou.Além do hospital, que recebeu 373 quilos de alimentos, uma parte arrecadada com o "Arrastão" foi destinada para uma instituição de Nhandeara.