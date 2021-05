Palestras abordaram aspectos de Gestão Colaborativa e de Liderança, durante os dias 19 e 20 de maio

publicado em 24/05/2021

Os bate-papos, mediados pelos assessores pedagógicos do material, abordaram aspectos da Gestão Colaborativa e de Liderança na Educação (Foto: Divulgação)

O Sistema de Ensino Unifev (SEU) realizou, nos dias 19 e 20 de maio, o seu primeiro Encontro de Gestores, reunindo dirigentes educacionais de Votuporanga e de toda a região. Os bate-papos, mediados pelos assessores pedagógicos do material, Prof. Me. Anderson Bençal Indalécio e Thainá Carmona Matricola, abordaram aspectos da Gestão Colaborativa e de Liderança na Educação.No primeiro dia, a Profa. Esp. Maraiza Vilas Boas de Azevedo falou sobre a importância do Plano de Ações Articuladas (PAR 4) para o planejamento educacional e a captação de recursos para os municípios.Maraiza possui mais de 13 anos de experiência em gestão, planejamento, gerenciamento e melhoria de processos e projetos, além de atuação em multinacionais do setor privado, Governo Federal e Secretaria de Estado da Educação. Conta ainda com certificação internacional em Gerenciamento de Projetos (PMP) e pós-graduação em Gestão de Pessoas.No dia seguinte, o evento contou com um bate-papo entre o Reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; a coordenadora do SEU, Profa. Dra. Nínive Pignatari; e a docente da Instituição, Profa. Ma. Adriana Silva Oliveira. Na oportunidade, os docentes falaram sobre competências para a liderança colaborativa.“A formação continuada de professores resulta em profissionais cada dia mais capacitados e preparados para ultrapassar os desafios impostos pela sala de aula. Consequentemente, as escolas e as crianças são beneficiadas com a proatividade de docentes em constante aperfeiçoamento”, finalizou o Reitor.