Antes de participar da audiência pública na Câmara, Rodrigo Garcia concedeu entrevista à Cidade FM e falou sobre os benefícios da Aglomeração Urbana Grandes Lagos

publicado em 28/05/2021

Antes de seguir com a agenda pública, Rodrigo Garcia concedeu entrevista exclusiva à Cidade FM (A Cidade)

Franclin Duarte

Em entrevista exclusiva concedida na manhã desta sexta-feira (28) à Cidade FM, o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) afirmou que Votuporanga e região só têm a ganhar com a formação da AU (Aglomeração Urbana) dos Grandes Lagos, que envolve Votuporanga, Fernandópolis, Jales e suas microrregiões. Segundo o tucano, um fundo de desenvolvimento regional deve ser criado para atender as principais necessidades de cada cidade.

Na entrevista, Rodrigo Garcia explicou que a proposta de criação da nova Aglomeração Urbana dos Grandes Lagos faz parte da reorganização administrativa promovida pelo Governo em todo o Estado.

“A última grande mudança, com articulação regional e criação de unidades administrativas foi feita pelo ex-governador Franco Montoro, que foi um grande municipalista, alguém que desbravou a organização administrativa de São Paulo, nas 16 regiões administrativas que temos e nas 42 regiões de Governo. Depois, de um longo estudo, iniciado aqui em 2019 por determinação do governador João Doria, nós estamos refazendo essa organização administrativa de todo o Estado, fazendo mais regiões metropolitanas, como é o caso de São José do Rio Preto e criando os aglomerados urbanos, pois entendemos que dessa forma nós teremos um melhor planejamento dessas regiões, a divisão melhor dos recursos e, principalmente, o envolvimento da sociedade na pactuarão das prioridades regionais”, explicou o vice-governador.