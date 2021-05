Cerca de 42 pessoas se juntaram aos milhares de manifestantes que lotaram a avenida Paulista durante o feriado do Dia do Trabalhador

publicado em 05/05/2021

Votuporanguenses participaram das manifestações em São Paulo, com direito a bandeira gigante de apoio a Bolsonaro (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUma caravana organizada pelo grupo “Direita Votuporanga” participou dos atos pró-Bolsonaro realizados no último final de semana em São Paulo. Um ônibus com moradores do município e de outras cidades da região como Fernandópolis, Valentim Gentil, Mirassol e Rio Preto, com cerca de 42 pessoas, se juntou aos milhares de manifestantes que lotaram a avenida Paulista durante o feriado do Dia do Trabalhador.O objetivo da manifestação, segundo João Onorio de Melo Leite, um dos organizadores da caravana, era pedir a garantia do artigo 5º da Constituição Federal, que trata do direito de ir e vir.“E estamos sendo prejudicados por medidas restritivas em relação aos governadores e prefeitos de todos os municípios do Brasil. Então isso está levando à falta de trabalho para as pessoas. Com isso, gera a falta de renda para comprar alimento.Outra pauta foi o pedido de abrir a votação de impeachment do governador João Doria, pela questão de verbas não aplicadas na saúde. Verbas que foram destinadas do governo federal para o governo estadual e não foram aplicadas devidamente na saúde”, disse ele.Questionado sobre como foi participar dos atos, João parafraseou o presidente dizendo que “soldado que vai a guerra e tem medo de morrer, é um covarde”.“Então é muito gratificante participar dos atos de apoio ao presidente, dos atos de liberdade do nosso Brasil, para livrar nosso Brasil do comunismo. Não deixar nossa bandeira ser manchada de vermelho.É muito gratificante e é um legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, pois fizemos parte desse ato tão histórico aí pelo Brasil, que é essa manifestação em pedir a liberdade. Estamos sendo impedidos. Estamos sendo cerceados de trabalhar. Estamos sendo cerceados de ir e vir. Os governos estaduais e municipais estão impedindo as pessoas de ir e vir”, completou.Ainda segundo João Onorio, que teve Katiane Lima e Matheus Negri Sivieri ao seu lado na organização da caravana, as manifestações já surtiram efeito.“O objetivo foi alcançado porque o recado foi dado. Então outros Poderes viram que o povo está com o presidente Jair Messias Bolsonaro e foi contabilizado pela Polícia Militar, na Avenida Paulista, em torno de 1,4 milhão de pessoas. E o total no Brasil inteiro foi acima de sete milhões se manifestando”, concluiu.Além dos pleitos mencionados pelo votuporanguense, foram registrados também cartazes pedindo intervenção militar e o fechamento do Congresso Nacional, além de muitas críticas ao governador João Doria.A comitiva local levou uma “faixa gigante” com os dizeres: “capitão estamos com você. Somos todos Bolsonaro”.Os atos foram criticados por opositores e lideranças de saúde por conta da aglomeração de pessoas e o fato de alguns não terem utilizado máscaras.