Estabelecimentos do setor terão que apresentar, no entanto, uma proposta de trabalho que atenda ao Plano de Ação que deverá ser aprovado pela Prefeitura

publicado em 10/04/2021

Academias poderão reabrir a partir de segunda-feira (12) (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O novo decreto municipal publicado na manhã deste sábado (10) no Diário Oficial do Município libera a abertura de academias de qualquer esporte a partir de segunda-feira (12). A publicação, no entanto, exige que os estabelecimentos do setor apresentem um requerimento dirigido à Secretaria Municipal de Esportes com a apresentação de proposta de trabalho que atenda ao Plano de Ação de Abertura das Práticas e Atividades Físicas das Academias de Votuporanga.

De acordo com o documento, editado pelo prefeito Jorge Seba (PSDB), as academias poderão funcionar presencialmente das 6h às 20h, de segunda a sexta-feira e das 6h às 13h aos sábados.

A Prefeitura ainda não explicou, porém, como será feito esse requerimento e plano de ações, nem como será a sua avaliação.

Clubes sociais