As escolas poderão retornar com as aulas presenciais obedecendo a capacidade de até 35% de ocupação, de acordo com o Plano SP

publicado em 09/04/2021

Aulas presenciais podem ser retomadas, mas escolas devem respeitar limite de 35% de ocupação, conforme rege o Plano SP (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga adiantou ao jornalque as escolas particulares e estaduais poderão retomar as aulas presenciais a partir do dia 14. A medida vai fazer parte do novo decreto municipal, previsto para ser publicado neste sábado (10), no Diário Oficial do Município, que vai seguir as regras da Fase Vermelha do Plano SP, para a qual o Estado “avanço” na sexta-feira (9), conforme anunciado pelo governo estadual em coletiva de imprensa. Até então, todos os municípios de São Paulo estavam na fase emergencial.Apesar da permissão da retomada das aulas presenciais, as escolas devem respeitar o limite de 35% de ocupação e demais protocolos sanitários, como exigir o uso de máscaras, manter distanciamento entre carteiras e oferecer álcool em gel para higienização, conforme rege o Plano São Paulo.Em fevereiro, as aulas presenciais chegaram a ser retomadas em escolas estaduais e particulares, mas foram suspensas logo em seguida por conta da alta de casos de Covid e mortes causadas pela doença.No caso da rede municipal de Votuporanga, o retorno das atividades presenciais estava previsto para 1º de março, mas no final de fevereiro a Prefeitura adiou a retomada, após a Santa Casa atingir 100% de ocupação da UTI Covid e duas escolas estaduais serem fechadas após uma professora testar positivo para a doença e outras apresentarem sintomas.Na prática, considerando as medidas que já vigoravam em Votuporanga, o que muda com o município estando na Fase Vermelha do plano estadual é basicamente a permissão da retomada das aulas presenciais nas escolas, abertura de alguns serviços essenciais que estavam vetados (lojas de material de construção) e competições esportivas profissionais. A fase permanece em vigor até 18 de abril.A Administração também adiantou à reportagem que o novo decreto vai manter a permissão para o funcionamento de salões de beleza, barbearias e similares, com as mesmas restrições, apesar da fase vermelha não permitir a abertura destes estabelecimentos.De acordo com as regras, estabelecimentos do tipo (incluindo esmalterias e estúdios de tatuagem) podem funcionar entre as 6h e 20h, de segunda-feira à sábado, porém, apenas com agendamento prévio e atendendo um cliente por vez.