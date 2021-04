Levantamento do A Cidade junto à Saev revela que consumo aumentou 6,2% no 1º trimestre deste ano, em comparação ao ano passado

publicado em 08/04/2021

Apesar do aumento do consumo e da diminuição das chuvas neste ano, Saev garante risco 'praticamente inexistente' de desabastecimento (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brPouco mais de 100 mil metros cúbicos. Esse foi o aumento do consumo de água, em Votuporanga, no primeiro trimestre deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Foi um aumento de 6,2%. Os dados são de um levantamento feito pelo jornaljunto à Saev (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga).Apesar do aumento do consumo de água e da diminuição de chuvas durante o período, Antonio Casali, superintendente da autarquia, garantiu, em entrevista ao jornal, que o risco de desabastecimento e racionamento de água é mínimo."O risco de desabastecimento e racionamento é praticamente inexistente. É claro que os poços são interligados por canos, ou seja, uma situação mecânica, então se der um problema numa das interligações, nós temos que correr para fazer o reparo. Mas eles estão funcionando para que um abasteça o outro", explicou Casali.De acordo com os dados fornecidos pela Saev, entre janeiro e março de 2020 a autarquia registrou um consumo de 1.663.765 metros cúbicos de água. Já no primeiro trimestre deste ano, o número saltou para 1.767.038 metros cúbicos.Para Casali, essa diferença se deve, em partes, ao aumento do isolamento social durante a pandemia, em que as pessoas tem passado mais tempo em casa.Porém, o superintendente ressaltou que a média de consumo de água no município nos primeiros três meses deste ano continua praticamente a mesma, quando comparada à do mesmo período no ano passado. O aumento foi de apenas 0,62 m³.Assim, o Casali explicou que o aumento dos metros cúbicos de água consumidos se deve, também, ao aumento de ligações (de pontos novos de água) entre os períodos analisados pela reportagem.De acordo com os dados fornecidos pela Saev, em março de 2021 o município tinha 1.344 ligações a mais do que em março de 2020.Já no comércio, observa-se a situação inversa: o consumo de água diminuiu. Entre o primeiro trimestre do ano passado e o primeiro deste ano, o consumo caiu 3,5%. Em números absolutos, foram 4.837 m³ a menos, de acordo com os dados da Saev.Essa diferença, segundo Casali, se deve às medidas restritivas, que muitas vezes exigem o fechamento dos estabelecimentos, para conter a circulação de pessoas pela cidade e, consequentemente, a disseminação do coronavírus."É [uma relação] inversamente proporcional. Quem não vai trabalhar no comércio, por exemplo, fica em casa. Então essas pessoas não gastam água no comércio, mas gastam em casa", explicou o superintendente.Apesar do aumento do consumo e de pontos de água no município, Casali garantiu que o risco de racionamento e desabastecimento é "praticamente inexistente" graças à interligação entre os poços das regiões de Votuporanga, realizada neste ano.O superintendente também citou que a Prefeitura pretende desassorear a Represa Municipal, com o objetivo de aumentar a oferta de água para a cidade."Hoje, 25% da água da cidade vem da represa. Se a gente desassorear, ela tem capacidade para 50%. Então não vai faltar água", garantiu Casali.