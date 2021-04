Investigação 'virou lenda' depois de um suposto acordo dos vereadores com o Executivo, disse Cabo Abdala

publicado em 27/04/2021

Segundo o vereador Cabo Renato Abdala, reunião realizada com o Executivo transformou a CPI em lenda (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brDepois de anunciar a retomada da “CPI do fira-fila” na semana passada, o vereador Cabo Renato Abdala (Patriota) disse na terça-feira (27) aoque o processo de investigação virou lenda, depois de um suposto acordo dos vereadores com o Executivo.Abdala havia dito na sessão da semana passada que iria procurar todos os vereadores para colher as assinaturas necessárias para o andamento do feito. Entretanto, uma reunião para a qual ele não teria sido convidado sepultou a iniciativa“Fizeram essa reunião na semana passada sem a minha presença e na segunda fizeram outra colocando panos quentes dizendo que não iria mais precisar. Apresentaram isso em um slide como medidas adotadas: correção dos nomes no site, correção das datas de nascimento, correção dos grupos prioritários e consequente duplicidade. Já era. A CPI é lenda”, disse o vereador.