Processo seletivo está com inscrições abertas até dia 15 de março

publicado em 10/03/2021

O edital completo está disponível no site da Unifev (Imagem: Divulgação)

A Unifev abriu um processo seletivo para a contratação de técnico agropecuário. Para assumir a vaga, é preciso ter Ensino Médio completo e concluído um curso profissionalizante na área.Os interessados devem se inscrever no site da universidade até o dia 15 de março e preencher a ficha de inscrição eletrônica. No ato do cadastro, é necessário anexar o currículo.O processo seletivo será realizado nas seguintes etapas: uma avaliação escrita, no dia 18 de março, abordando conteúdos gerais e específicos da área, mais Português e Matemática; e outra profissional, no dia 26 de março, composta por atividades que envolvem a prática em campo; além da análise do currículo do candidato.O edital completo está disponível no site da Unifev