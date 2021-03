Orientações psicológicas estão sendo feitas de forma on-line, desde o início de 2020; agendamentos são realizados via e-mail

publicado em 08/03/2021

O NAPPS (Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Social ao Discente) retomou os atendimentos aos alunos e colaboradores da UNIFEV. Desde o ano passado, o NAPPS tem realizado encontros on-line, por meio da plataforma Teams. Somente em 2020, foram feitos 138 atendimentos individuais.Coordenado pelo curso de Psicologia da Instituição, o Núcleo tem o objetivo de desenvolver as competências acadêmicas e emocionais da comunidade interna, por meio de plantões psicológicos, orientações e atividades de integração.Os atendimentos são direcionados conforme a necessidade de cada integrante. Em geral, o NAPPS possui quatro frentes de atuação: aconselhamento psicológico; adaptação acadêmica; orientação de estudos; e inclusão de pessoas com necessidades educacionais ou com deficiência.Para solicitar atendimento, basta preencher o formulário disponível no site: www.unifev.edu.br/napps e enviá-lo no e-mail: napps@fev.edu.br. Após o recebimento, o NAPPS entrará em contato.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.