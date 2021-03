Programação conta com bate-papo com a delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher e apresentações de mulheres artistas do município

publicado em 08/03/2021

Live terá homenagens e informações importantes sobre direitos previstos legalmente a mulheres (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, lembrado neste 8 de março, a Prefeitura de Votuporanga promove uma live nesta segunda-feira, às 19h, com homenagens e também informações importantes sobre os direitos previstos legalmente a todas as mulheres. A live terá início com uma fala de abertura da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba.Entre a programação, está um bate-papo com a delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher, Edna Rita de Oliveira Freitas, para falar sobre a importância de parcerias nas ações e políticas públicas voltadas às mulheres vítimas de violência em Votuporanga.A Secretaria de Direitos Humanos também inicia uma campanha com o objetivo de divulgar, promover e conscientizar sobre os direitos das mulheres, além de prevenir e combater também todo e qualquer tipo de violência.O secretário Emerson Pereira explicou que na respectiva data sempre foram realizados seminários e ações em prol das mulheres, focando políticas públicas. Em época de pandemia o trabalho ficou restrito, mas nem por isso impossibilitado de impactar a sociedade. "Queremos, mais do que nunca, divulgar os direitos das mulheres. Que todas saibam que têm direito gratuito à justiça, assistência social, saúde, educação, emprego, voto, entre outros", disse.A campanha é permanente e começa agora em março. A Secretaria conta com o apoio da Unifev (Centro Universitário de Votuporanga), que forneceu centenas de álcool em gel e bombons que serão entregues às mulheres que passarem pela secretaria no decorrer da semana. Serão montados kits com o objetivo de minimizar a proliferação da Covid-19, incluindo máscaras faciais.Haverá também entrega de panfletos que trabalham a não-violência, distribuição de cartilhas do Cram (Centro de Referência de Atendimento à Mulher) contendo informações de diversas áreas para as mulheres e folders da rede socioassistencial.Entre as homenagens realizadas durante a live desta segunda-feira, alunas do Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas (NIAC), projeto da Secretaria da Cultura e Turismo, e artistas locais convidadas apresentarão uma série de vídeos de poemas de autoras brasileiras. O projeto, denominado de “Arte e Vida”, vem desde o ano passado, com o surgimento da pandemia. As gravações foram produzidas dentro de casa devido ao isolamento social, onde as artistas tiveram livre escolha na releitura dos textos.Cantoras da cidade também se apresentarão em homenagem às mulheres com músicas que abordam o empoderamento, cotidiano e universo feminino. “A interação com o público mudou, e essa forma de criação traz a experiência com a tecnologia no sentido de aproximar as pessoas e mostrar como precisamos da arte”, disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaína Silva.