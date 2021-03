O tucano confirmou o favoritismo e foi eleito com 65 dos 90 votos dos deputados paulistas presentes

publicado em 15/03/2021

O Votuporanguense ocupa agora o maior cargo do Legislativo no Estado (Foto: Alesp)

Franclin Duarte

O deputado estadual votuporanguense, Carlão Pignatari (PSDB) foi eleito presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo nesta segunda-feira (15). Ele confirmou o favoritismo já declarado há meses ao conquistar o voto de 65 dos 90 deputados paulistas que participaram da votação.

Sua eleição, já prevista em acordo entre os partidos inclusive com a participação do PT, garante ao PSDB mais dois anos no comando da Assembleia. Desde 2007, os presidentes da Casa são tucanos e, desde 1995, ainda que com breves intervalos, o partido governa o estado.

O principal candidato da oposição foi Major Mecca (PSL), que teve 16 votos. Carlos Giannazi (PSOL) obteve 4 votos e Sergio Victor (Novo), 5.