Motta atendeu solicitação do prefeito Jorge Seba, que esteve no gabinete do deputado em Brasília

publicado em 19/03/2021

Jorge Seba esteve no gabinete de Motta em Brasília (Foto: Assessoria Motta)

Por meio da indicação do deputado federal Luiz Carlos Motta (PL-SP) Votuporanga foi contemplada com R$ 500 mil. Os recursos do governo federal serão destinados à obras no Parque da Cultura. Motta atendeu solicitação do prefeito Jorge Seba, que esteve no gabinete do deputado em Brasília, em fevereiro deste ano.De acordo com o prefeito, o recurso será investido na melhoria da acessibilidade e revitalização em torno da represa do Parque. Ele frisa: “Agradeço ao deputado Luiz Carlos Motta, pela sua disposição de articular, junto ao governo federal, a conquista desse recurso para a nossa cidade”.A secretária municipal da Cultura e Turismo Janaína Cristina da Silva, também comemora a conquista. “Nossa população ficará muito feliz com a execução desse projeto que deixará nosso cartão postal ainda mais bonito e seguro”.Cidadão Votuporanguense, o deputado Motta tem uma trajetória de dedicação e consquistas de verbas ao Noroeste Paulista. Tem trabalhado intensamente para atender as reivindicações de Votuporanga. O parlamentar salienta: “Comemoro com a população a liberação destes R$ 500 mil. Espero que adultos, adolescentes e crianças possam, num futuro próximo, praticarem esportes e se divertirem no Parque da Cultura”. Motta reitera, ainda, os seus compromissos de trabalhar continuamente pela cidade estreitando, cada vez mais, a parceria com o prefeito Seba.“Quero reiterar meu compromisso de dar continuidade a esta parceria do governo Federal com Votuporanga, juntamente com o prefeito Jorge Seba, proporcionando melhor qualidade de vida para sua população”, concluiu o deputado Luiz Carlos Motta.O Parque da Cultura possui diversas opções de lazer, como ciclovia, pista de caminhada, quadras de vólei, campos de futebol, playgroud, academia ao ar livre, anfiteatro aberto, sanitário e vestiários e praça de alimentação.Ao Ministério da Saúde, por sua vez, o deputado Motta encaminhou uma solicitação ao Ministério da Saúde, para que seja disponibilizado em caráter emergencial 40 respiradores pulmonares, sendo 20 de UTI e 20 de transporte para unidade de Pronto Atendimento, a fim de atenderem os pacientes de Covid-19. Vale observar que Votuporanga recebe pacientes de 17 cidade da região. “Sabemos que a situação é bem delicada. A cidade necessita, urgentemente, de respiradores. Por isso, estamos num esforço conjunto para consegui-los. A meta principal é salvar vidas”.