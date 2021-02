Ao todo, 15 instituições que desenvolvem ações às crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência serão contempladas

publicado em 26/02/2021

Recursos serão destinados para entidades assistenciais por meio do termo de colaboração ou fomento (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga vai destinar R$ 2.941.128,00 em recursos para as entidades assistenciais através do termo de colaboração ou fomento. Ao todo, 15 instituições que desenvolvem ações às crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, entre outros, serão contempladas.Nesta sexta-feira (26), a Secretaria Municipal de Assistência Social realizou uma reunião técnica com representantes de todas as entidades para orientações gerais quanto ao recebimento dos recursos e também já colheu a assinatura do termo de colaboração. O prefeito Jorge Seba (PSDB) oficializará o pagamento da primeira parcela em solenidade simbólica na próxima semana.Ao todos são R$ 248 mil provenientes do Banco do Brasil, através de projetos apresentados pelas próprias entidades ao Programa Voluntários BB; R$ 2.233.865,60 de recursos próprios do município; R$ 386.054,40 de fonte estadual; e R$ 73.200, federal. O pagamento será feito em dez parcelas a partir de março.