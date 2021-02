O contrato é para o fornecimento durante um ano e vai beneficiar os mais de 9 mil alunos dos ensinos “infantil” e “fundamental” matriculados na rede municipal

publicado em 23/02/2021

Empresa vencedora terá que confeccionar e entregar os uniformes em um prazo de 30 dias em todas as unidades escolares (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brJá pensando na retomada das aulas presenciais, previstas para o dia 1º de março, a Prefeitura de Votuporanga publicou no Diário Oficial do Município de segunda-feira (22) o aviso de abertura de pregão presencial para a aquisição de 19.400 conjuntos (camiseta e bermuda) de uniformes escolares. O contrato é para o fornecimento durante um ano e vai beneficiar os mais de 9 mil alunos dos ensinos “infantil” e “fundamental” matriculados na rede municipal.A licitação visa a contratação de empresa, com fornecimento de material e mão de obra, para confecção dos uniformes escolares. Poderão participar da licitação todas as empresas pertencentes ao ramo de confecções e que estejam de acordo com a legislação vigente. Sairá vitoriosa a que apresentar o menor valor para o lote total.A abertura dos envelopes com as propostas, está prevista apenas para o dia 5 de março, o que significa que os alunos terão que frequentar as aulas por um bom tempo sem os uniformes, já que após a homologação do pregão a empresa terá 30 dias para realizar a entrega nas unidades escolares.Em entrevista recente à Cidade FM, o secretário municipal da Educação, Marcelo Batista, disse que o kit será igual ao dos anos anteriores, ou seja, composto por duas bermudas, duas camisetas e um tênis, para o ensino fundamental, ou uma “papete” para o ensino infantil.No ano passado a Prefeitura investiu cerca de R$ 1,6 milhão com os kits, que foram entregues no mês de maio.