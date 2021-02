Escolas estão em funcionamento remoto mas oferecem atendimento presencial aos pais quando necessário

publicado em 02/02/2021

Aulas municipais voltam em formato remoto em todas as 31 escolasda rede municipal de ensino de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Os mais de sete mil alunos da rede municipal de ensino de Votuporanga voltaram às aulas de forma remota a partir de ontem.

Segundo a prefeitura, toda a rede de ensino do município, que tem 31 escolas, 480 professores e 169 educadores, vai retomar as atividades.

Ainda de acordo com a Administração, as escolas estão em funcionamento remoto mas oferecem atendimento presencial aos pais quando necessário.

O que os pais acham

O jornal A Cidade conversou com dois pais que, coincidentemente, vivem situações parecidas.

Letícia Ribeiro está atualmente desempregada e, enquanto não consegue se recolocar no mercado, ajuda sua filha Manu, de 9 anos, nas lições durante o dia. Ela está matriculada no CEM ProfªClary Brandão Bertoncini e ontem já precisou fazer lições.

"A gente divide o celular para ela usar, por enquanto. A professora manda as atividades e eu já coloco ela para fazer, na parte da manhã. É para não deixar acumular. É só o meu [que ela consegue usar], porque o pai leva o dele para o trabalho", contou Letícia ao jornal.

Para ela, manter as aulas no formato é a melhor opção na atual circunstância em que a vacina contra a Covid-19 ainda não chegou à maioria da população do município. "Eu prefiro do jeito que está, porque a gente aqui de casa corre mais risco do que as crianças. Ela tem muito contato com gente de idade aqui, com a avó e a bisavó praticamente todo dia. Então fica arriscado voltar presencial", disse Letícia.

Já Sedenir Fernando da Silva não está desempregado, mas, assim como Letícia, tem uma filha de 9 anos, que está matriculada no CEM Profª Maria Martins e Lourenço, e precisa dividir o celular para que ela consiga fazer as atividades.

Ele contou ao jornal que trabalhando das 8h às 17h fica difícil ajudar a pequena Lorena a dar conta da demanda das aulas remotas, mas acredita que esse formato seja melhor do que se as aulas tivessem voltado presencialmente.

"Tem idoso em casa, então enquanto não tiver vacina [para a maioria da população], a aula remota é melhor", explicou ele.

Aulas presenciais

O presidente do TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo), desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, suspendeu a liminar que proibia a volta às aulas nas escolas públicas (estaduais e municipais) e particulares, em cidades que estiverem nas fases vermelha e laranja do Plano SP de retomada econômica durante a pandemia do novo coronavírus. A decisão é uma tutela antecipada e o mérito ainda será julgado por um órgão colegiado do tribunal.

A decisão do TJSP foi uma resposta a um recurso do governo do Estado de São Paulo, que solicitou que o retorno da educação presencial fosse mantido. A gestão de João Doria (PSDB) argumentou que cerca de 1,7 mil escolas estaduais, em 314 municípios, retomaram atividades em São Paulo desde setembro de 2020, sendo 800 na capital, e não houve nenhum registro de alunos contaminados pela doença nas unidades até o momento.