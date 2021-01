Endurecimento da quarentena impactaram diretamente nas contratações

publicado em 29/01/2021

Enquanto 760 votuporanguenses foram contratados em dezembro, 881 foram demitidos (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brDepois de seis meses consecutivos de saldo positivo na geração de empregos, as medidas de endurecimento da quarentena, anunciadas no final do ano passado, impactaram diretamente nas contratações e dezembro acabou fechando no vermelho. Isso é o que aponta o relatório do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado pelo Ministério da Economia na manhã de ontem.De acordo com os dados, enquanto 760 votuporanguenses foram contratados no mês passado, 881 foram demitidos, o que corresponde a um saldo negativo de 121 postos de trabalho com carteira assinada no município.Apesar do impacto direto no comércio, que, historicamente, registra grande número de contratações para as vendas de fim de ano e este ano teve um saldo de apenas 27 vagas, o maior responsável pelo fraco desempenho no último mês de 2020 foi o setor de serviços, que demitiu 361 pessoas ao mesmo tempo em que contratou 228, ou seja, saldo negativo de 133 postos de trabalho.O mesmo aconteceu com o setor de construção civil, que demitiu 63, enquanto contratou apenas 21 trabalhadores. O resultado só não foi pior, pois o setor de agropecuária se manteve estável (não contratou e nem demitiu) e o de indústria apresentou um saldo positivo de 27 carteiras assinadas.Mesmo com o saldo negativo de dezembro, e o susto de abril e maio (no auge das restrições impostas pela quarentena do coronavírus) quando 687 trabalhadores do setor perderam o emprego, Votuporanga conseguiu fechar o ano com mais contratações do que demissões.De acordo com os números do Caged, no acumulado dos últimos 12 meses o município gerou 11.403 empregos, enquanto 10.575 demissões foram registradas, fechando um saldo de 828 novos postos de trabalho no ano.