Em um ano, dispositivo flagrou 2.504 acima do limite de velocidade da via, que é de 50km/h

publicado em 23/01/2021

Radar da Horácio dos Santos é o “campeão” de multas na cidade (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O radar que mais multa em Votuporanga é o que está instalado na Avenida Horácio dos Santos, zona Norte do município. A informação faz parte de um levantamento feito pelo A Cidade junto à secretaria municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, com base nos números do ano passado e já dos primeiros dias deste ano.

De acordo com os números oficiais da Pasta, das 18.581 multas aplicadas em Votuporanga no ano passado, 2.504 foram de motoristas que passaram pela Horácio dos Santos acima do limite de velocidade, que é de 50km/h, o que corresponde a 13% de todas as multas aplicadas nos últimos 12 meses.

E em 2021 não está sendo diferente. Nos primeiros 22 dias do ano já foram registradas 395 multas em toda cidade e, destas, 50 vieram da mesma via.

O A Cidade esteve no local para verificar se a grande incidência de penalizações se dava por falta de sinalização, porém não é o que se observa. O radar fica bem exposto e há tanto sinalização vertical, quanto de solo sobre a velocidade permitida na via.

2020

Ainda de acordo com os dados, nos últimos 12 meses foram aplicadas 18.681 multas na cidade, das quais 14.248 foram por excesso de velocidade (14.108 em radares fixos e 140 em radares móveis). Lembrando que desde o início da pandemia não houve fiscalização por radar móvel no município.

Ainda conforme os dados da Secretaria de Trânsito, além do excesso de velocidade (transitar em velocidade superior a máxima permitida em até 20% e transitar em velocidade superior a máxima permitida em mais de 20 e até 50%), as principais infrações são dirigir manuseando ou falando ao celular e avançar o sinal vermelho.Das 18.681 multas aplicadas em 2020 no município, 1.936 foram feitas pelos agentes de trânsito do município.