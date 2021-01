Chamas chegaram até o teto do estabelecimento; não há vítimas, segundo informações iniciais

publicado em 20/01/2021

Chamas tomam contam de loja de acessórios de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brUm incêndio de grandes proporções atingiu a loja Nei Acessórios, na avenida Nasser Marão, em Votuporanga, na noite desta quarta-feira (20). As labaredas chegaram até o teto, cobriram a porta de metal da entrada e tomaram conta do estabelecimento.De acordo com informações iniciais, não há vítimas e o incêndio ficou concentrado no local, sem atingir as casas ao redor.Ainda segundo as informações, ainda não se sabe a dimensão dos estragos dentro do estabelecimento de acessórios para caminhões. Também não se sabe as causas do incêndio, mas a perícia já foi acionada para investigar.Dois caminhões do Corpo de Bombeiros estavam no local jogando água nas paredes e no teto da empresa, fazendo rescaldo e tentando controlar focos de incêndio que apareciam.O trabalho durou cerca de uma hora e contou com apoio de dois caminhões pipa e caminhões tanque de uma usina da região.Pequenas explosões ainda ocorreram dentro do local, que tinha materais possivelmente inflamáveis.O proprietário, Nei, estava no local e passou mal por conta do nervosismo da situação, mas não se feriu. Mesmo assim, ele precisou ser socorrido pela unidade de resgate dos bombeiros e, segundo informaçoes inciais, está bem.*Colaborou Franclin Duarte no local