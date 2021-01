Quem quiser sentir os 258 cavalos de potência da nova Amarok V6 2021 pode participar do circuito até as 12 deste sábado

publicado em 16/01/2021

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

fernanda@acidadevotuporanga.com.br



O Circuito Amarok, test drive realizado pela concessionária Faria Veículos, continua na manhã deste sábado (16), até as 12h. A estrutura de plantão montada para o teste está no Posto do Vilar, na Avenida José Marão Filho.