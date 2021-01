A partir de segunda-feira (25), a construtora Pacaembu também assume os serviços para reduzir os estragos no bairro

publicado em 18/01/2021

Construtora Pacaembu arcará com a substituição da tubulação (Foto: A Cidade)

Um cronograma de obras apresentado pela empresa consta a substituição de 5.781 metros de tubulação e recomposição asfáltica, tudo custeado pela construtora. As obras serão supervisionadas pela Saev Ambiental.O prefeito Jorge Seba se reuniu nesta segunda-feira (18), com o diretor de Engenharia da Pacaembu Construtora, José Stucki Júnior, para tratar sobre a obra que irá solucionar os vazamentos no bairro Pacaembu.De acordo com o cronograma, as obras começam na segunda quinzena de fevereiro e serão concluídas em 90 dias, até o final do mês de maio. E a partir de segunda-feira (25), a construtora Pacaembu também assume os serviços para reduzir os estragos no bairro. “É um compromisso que firmamos com a empresa e vamos fiscalizar. Com essas obras, o problema de vazamento no bairro será resolvido de forma definitiva e sem custos para a Prefeitura. A responsabilidade pelo loteamento é do Grupo Pacaembu”, afirmou o prefeito.Seba comentou que esta era uma situação prioritária neste início de governo. “Colocamos isso como prioridade para a Saev Ambiental. E com apenas 18 dias da nossa administração, conseguimos dar essa solução para a população. É esse o ritmo e o compromisso que queremos imprimir por todo o nosso mandato e sempre colocando os interesses da população acima de tudo”, completou.“Reiteramos nosso compromisso com Votuporanga e com o Prefeito Jorge Seba que não mediremos esforços para a realização da substituição das tubulações de água no menor tempo possível”, afirmou o Diretor de Engenharia Pacaembu Construtora da José Stucki Júnior.