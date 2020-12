Oito dos 15 vereadores não voltam para o próximo mandato e devem participar da votação de seus últimos cinco projetos

publicado em 02/12/2020

Câmara Municipal de Votuporanga ainda tem cinco projetos para apreciar antes do fim deste mandato em 31 de dezembro (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

Os atuais vereadores têm mais três sessões ordinárias neste mês de dezembro para limpar a pauta antes de encerrar o mandato em 31 de dezembro. Oito dos 15 vereadores não voltam para o próximo mandato e devem participar da votação de seus últimos cinco projetos.

A primeira dessas sessões vai acontecer na segunda-feira (7), e deverá ser presidida pelo vice-presidente Marcelo Coienca (MDB), já que o presidente Mehde Meidão (DEM) ainda está afastado em razão das medidas de prevenção ao coronavírus. Coienca, aliás, é um dos que não voltarão para o próximo mandato e, segundo ele, um dos motivos é justamente a pandemia.

“Nem eu e nem a minha esposa votamos em mim. No dia 8, última semana de campanha, eu testei positivo para Covid-19, então acabei encerrando minha campanha presencial na semana essencial para as eleições. Joguei bastante o primeiro tempo, trabalhei muito, muitas visitas, mas no meio do segundo tempo, faltando 20 minutos, a luz acaba no estádio, foi a sensação que tive da minha campanha. Não estou dizendo que seria reeleito, mas me senti frustrado, pois poderia ter trabalhado mais. Mesmo assim sou grato a Deus, pois minha família inteira testou Covid e mesmo tendo perdido nas urnas, saímos vitoriosos na vida, que é o mais importante”, disse o vereador.

Além dele, não voltam para o Legislativo no próximo mandato os vereadores, Dr. Ali (MDB), Gaspar (DEM), Rodrigo Beleza (DEM), Silvão (PSDB), Wartão (PSB) e Vilmar da Farmácia (MDB) e Hery Kattwinkel (PTB). Com exceção de Hery, que foi cassado, os demais participaram da missão de limpar a pauta da Câmara nas últimas três sessões.

Há ainda cinco projetos em tramitação, dentre eles a segunda votação de emenda à Lei Orgânica para o “destombamento” da Catedral de Nossa Senhora Aparecida, o único que ainda reserva alguma polêmica. Dos demais, três são de denominação de próprios públicos (ruas e reservas ambientais) e o outro de criação do Circuito Intermunicipal de Mountain Bike.